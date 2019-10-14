ABD Hazine Bakanı'ndan Türkiye'ye yaptırım mesajı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ulusal güvenlik ekibinin toplantılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili bir karar verebileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye ve Suriye ile ilgili gelişmeler başlığıyla dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran Mnuchin, toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.

Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve Trump'ın bu yönde karar alması durumunda bu yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.