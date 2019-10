ABD: Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşlar yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladıklarını duyurdu.

Bakan Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığı'na başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Pompeo açıklamasında, "Bugün Ulaştırma Bakanı Elaine L. Chao'dan Havana’daki Jose Martí Havaalanı hariç ABD ve tüm Küba havaalanları arasındaki belirlenmiş hava trafiğini askıya almasını istedim. Bu eylem, Castro rejiminin ABD hava yolculuğundan kâr etmesini ve Küba halkını baskı altına almak için geliri kullanmasını önleyecektir" diye yazdı.

Today, I asked @SecElaineChao to suspend scheduled air service between the U.S. and all Cuban airports, except Havana’s Jose Martí Airport. This action will prevent the Castro regime from profiting from U.S. air travel and using the revenues to repress the #Cuban people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2019