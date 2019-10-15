'ABD, hâlâ Suriye'nin kuzeydoğusunda hava sahasını kontrol ediyor'

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın asker çekme kararına rağmen ABD'nin hâlâ bölgedeki hava sahasını kontrol ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Reuters'a konuşan yetkili, ABD'nin hâlâ Suriye'nin kuzeydoğusunda hava sahasını kontrol ettiğini söyledi.

Yetkili, Washington'un Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları artırmayı planladığını kaydetti.

Ateşkesin, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir faktör olduğunu belirten yetkili, IŞİD tutuklularının kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin, "Henüz buna dair bir bulguya rastlamadık" yorumunu yaptı.