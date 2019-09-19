ABD Genelkurmay Başkanı: NATO'nun Rusya'ya karşı üstünlüğü sarsıldı

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, NATO ülkelerinin Mayıs ayında imzaladığı 'yeni askeri strateji'nin en önemli nedeninin NATO'nun Rusya'ya karşı askeri üstünlüğünün sarsılmış olması olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, NATO ülkelerinin Mayıs ayında imzaladığı 'yeni askeri strateji'nin en önemli nedeninin NATO'nun Rusya'ya karşı askeri üstünlüğünün sarsılmış olması olduğunu belirtti.

NATO askeri komitesinin Slovenya'da yaptığı toplantının ardından konuşan Dunford, "Rusya bir rakip ve NATO'nun yeniden dirilen Rusya'ya karşı askeri üstünlüğü sarsıldı" açıklamasında bulundu.

Dunford, NATO savunma yetkililerinin askeri dengelerde yaşanan değişimin farkında olduklarını ve bu yeni dengelerin NATO'yu Mayıs ayında imzalanan strateji planını oluşturmaya ittiğini söyledi.

Rusya'nın INF'yle uyumluluktan vazgeçtiğini belirten Dunford, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, geliştirdiği yeni silah sistemiyle ABD'ye tehdit oluşturuyor" dedi.

Dunford, "1990'larda böylesine bir rekabet yoktu. Silah ve strateji geliştirme konusunda daha incelikli bir süreç yönetilmeli" açıklamasında bulundu.