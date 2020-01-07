ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Yalan söylediğimizi ifade edenler var

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kasım Süleymani'yi öldürmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstihbaratı bir bahane olarak kullandığımız veya yalan söylediğimizi ifade edenler var.' ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren Milley, Bakan Esper ile birlikte Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediğini belirterek, “O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve ölçü ve çerçevesi bakımından oldukça netti" iddiasında bulundu.

Milley, bu sözlerine rağmen, ellerinde bir kanıt olmadığını ortaya koyan "Tam olarak kimi veya nereyi hedef alacağını ifade ediyor muydu? Hayır" ifadelerini kullandı.

Milley, "Kaynak ve istihbarat metodunun güvenliği için bunun ötesine geçemem ama şunu ifade edebilirim: Biliyorum istihbaratı bir bahane olarak kullandığımız veya yalan söylediğimizi ifade edenler var, ama şunu hem kapalı toplantılarda ve kamuoyuna belirtmeliyim ki bu konuda karar verenler olarak Süleymani kararını almamış olsaydık, Amerikan kuvvetlerine karşı önemli ölçüde ihmalkarlık etmiş olacaktık" diye konuştu.