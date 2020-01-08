ABD, Fransa ve Kanada uçuşlarını durdurdu

ABD ile İran arasında artan gerilim, Tahran'da düşen uçağın ardından ABD, Singapur ve Air France Irak ve İran hava sahaları üzerinden gerçekleşen uçuşlarını durdurdu. Ukrayna Havayolları ise Tahran uçuşlarını durdurdu.

Yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Diğer bir yandan Singapur Havayolları, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle İran hava sahası üzerinde uçmayacaklarını açıkladı. Singapur Havayolları'ndan yapılan açıklamada, durumun yakından izlenmeye devam edeceği açıklandı.

Ukrayna Havayolları düşen uçağın ardından Tahran uçuşlarını durdurdu. Düşen uçakta İran ve Kanada vatandaşları da bulunuyordu.

Bölgedeki gelişmelerin ardından Air France da Irak ve İran hava sahaları üzerinden gerçekleşen uçuşlarını durdurdu.