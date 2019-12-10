ABD eski Suudi İstanbul başkonsolosunun ülkeye girişini yasakladı

ABD, Suudi Arabistan’ın eski İstanbul başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’yi Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını ve ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cemal Kaşıkçı cinayeti menfur ve kabul edilemez bir suçtur. Bugünkü adımımız ise Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik cevabımızın bir adımıdır" denildi.

Uteybi'nin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası'na dayanan 15 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Başkanlık Emri kapsamında yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, Uteybi'nin ve birinci dereceden yakınlarının ABD'ye girişinin yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan yönetiminden Kaşıkçı cinayetine ilişkin "adil, şeffaf" bir yargılama yürüterek cinayette rol alan kişileri sorumlu tutması istenildi.

Öte yandan aynı açıklamada Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Aslan Iraskanov'un da ülkedeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

