ABD elçilik güvenlik görevlilerinden biber gazıyla müdahale

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği güvenlik personeli konsolosluğun önünde çadır kuran Iraklılara biber gazı ve plastik mermilerle saldırdı.
ABD Büyükelçiliği önünde toplu eylemler günün erken saatlerinde yeniden başladı. Lübnan menşeli Al Mayadeen’in haberlerine göre, yaralanan protestocular oldu.
ABD’nin Irak ve Suriye’de hava saldırları düzenlemesi üzerine Iraklılar dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde eyleme başlamışlardı.
ALMANYA, EYLEMLERE KARŞI ABD’NİN YANINDA
Alman Dışişleri Bakanlığı "Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik şiddetli saldırıları kınıyoruz. Diplomatik misyonların ve personelinin güvenliği ve dokunulmazlığı uluslararası düzenin temel unsurlarıdır ... Saldırılar haklı gösterilemez. Irak hükümetini sorumluluklarıyla yüzleşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.