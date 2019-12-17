ABD Dışişleri’nden Senato’nun ‘soykırım’ kararına karşı açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato’dan geçen ‘Ermeni Soykırımı’ kararının ABD hükümetinin görüşünü yansıtmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Senatosu’nda kabul edilen “Ermeni Soykırımı” kararına dair iki cümlelik bir açıklama yaptı.

Ortagus, Senato’nun 150 No’lu kararına dair açıklamasında “Yönetimin pozisyonu değişmedi. (Bu konudaki) görüşlerimiz Başkan’ın (Trump) geçen nisan ayında konuyla ilgili net açıklamasında yansıtılmıştır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada “soykırım” sözünü kullanmamış ve "Büyük Felaket" anlamına gelen "Medz Yeğern" ifadesine yer vermişti.



ABD Senatosu geçen hafta yapılan oylamada 1915’de yaşananları “Ermeni Soykırımı” olarak kabul eden kararı onaylamıştı.

