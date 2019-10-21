ABD Dışişleri'nden Lübnan protestolarına destek ve hükümete 'reform' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da son günlerde yaşanan vergi protestolarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.
"Lübnan halkının barışçıl protesto hakkını destekliyoruz" denilen açıklamada, "On yıllardır yapılan kötü seçimler Lübnan'ı iktisadi çöküşün eşiğine getirdi" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hükümetin reform yapmadaki başarısızlığı Lübnan halkını yıldırdı. Umarız ki bu protestolar Lübnan'ı reform yönünde ilerlemeye zorlar."
Ayrıca açıklamada, Lübnan'da reformun 'uluslararası finansal desteğe kapı açacağı' belirtildi.