ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de ölen Türk askerleri için başsağlığı dilenerek, 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdlib gündemine ilişkin Türkiye'ye destek mesajı yolladı.

'Türk askerlerinin koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğu' belirtilen açıklamada, "Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esad rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir" denildi.