ABD Dışişleri Bakanı: Kıbrıs Cumhuriyeti’yle Türkiye arasındaki gerilimin tırmanma riskinden endişeliyim

ABD Dışişleri Bakanı, herhangi bir tarafın hatasından ya da yanlış hesabından dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti’yle Türkiye arasındaki gerilimin artma riskinin kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Yunanistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada basına verdiği demeçte herhangi bir tarafın yapacağı hata ya da yanlış hesap nedeniyle Kıbrıs ile Türkiye arasındaki gerilimin artma riskinden endişe duyduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığına göre Pompeo katıldığı bir televizyon programında “Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ya da başka herhangi bir ülkenin hata ya da yanlış hesap yapma riskinin bulunduğu durum beni her zaman endişelendirir. Bu tür bir hatanın ya da yanlış anlaşılmanın (Kıbrıs ve Türkiye arasında) gerilime neden olmasını istemeyiz. Bu nedenle Türkiye’nin gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları hakkında şöyle dedik: bu sorunun çözümü için silahlı kuvvetlere başvuramayız. Diplomatik çözüm bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla evet, bu beni her zaman endişelendiriyor." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylemiş ve ABD’den çözüm için ağırlığını koymasını istemişti.