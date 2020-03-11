ABD Demokrat Parti adayları Biden ile Sanders arasında delege farkı artıyor

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olacak Demokrat Parti aday adayları Bernie Sanders ile Joe Biden arasında delege farkı Biden lehine artıyor.

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın karşısında yarışacak Demokrat Parti aday adaylarının yarışı sürüyor.

Kendisini "demokratik sosyalist" diye niteleyen sosyal demokrat aday Bernie Sanders’a karşı diğer adayların bir bir eski Obama yönetimi başkan yardımcısı Joe Biden lehine çekilmesiyse dikkat çekiyor.

Geçen hafta Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, milyarder Michael Boomberg ve Elizabeth Warren’ın Biden lehine çekilmesinin ardından bu hafta da Kamala Harris ve Cory Booker yarıştan çekildiler.

Bunda Sanders’ın ekonomiyi yeniden yapılandırmak için açıkladığı “demokrat sosyalist politikaları”nın etkili olduğu belirtiliyor.

6 EYALETTEN 4'ÜNDE BIDEN KAZANDI

Joe Biden, dün ön seçimlerin yapıldığı Michigan, Idaho, Mississippi ve Missouri’de galip geldi. Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Kuzey Dakota'da kazandı.

Önseçimlerin yapıldığı 6 eyaletten biri olan Washington’da ise henüz seçim sonuçları belli olmadı.

ABD’de Demokratların adaylarının Biden etrafında birleşmesiyle süren yarışta Sanders’ın işi zor gözüküyor.

Biden'ın elde ettiği delege sayısı 856'ya ulaşırken, Sanders'ın delege sayısı 706 oldu. Demokrat Parti’nin başkan adayı olabilmek için toplam bin 991 delegenin desteği gerekiyor.

ABD MEDYASI GABBARD'I GÖRMEZDEN GELİYOR

Öte yandan Demokrat Parti adaylığı için süren yarışı sürdüren üçüncü bir aday daha var: ABD Kongresi'nin ilk Hindu üyesi olan Samoa kökenli Tulsi Gabbard. Seçim kampanyasında ABD'nin başka ülkelere askeri müdahalesini eleştiren Gabbard'ın sahip olduğu delege sayısı 2. Gabbard'ın seçim kampanyası ABD medyası tarafından görmezden geliniyor.



MİTİNGLERE KORONAVİRÜS İPTALİ

Öte yandan yeni koronavirüs salgınının ABD seçimlerine etkisi de sürüyor. Biden ve Sanders dün Cleveland’da düzenlemeyi planladıkları mitingleri iptal ederken Trump’ın da 2 Mart’ta yaptığı mitingden sonra aylardır ilk defa önümüzdeki haftalar için bir miting programı olmadığı belirtildi.

