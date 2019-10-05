ABD büyükelçilik hesabı 'Bahçeli'siz bir siyaset' tweetini beğendi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, Bugün Gazetesi eski yazarı, firari FETÖ sanığı Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı tweeti beğendi.
Babahan, paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ÖZÜR GELDİ!
Yapılan açıklamada, ''Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.'' denildi.
Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.
— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi: