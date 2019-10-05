ABD büyükelçilik hesabı 'Bahçeli'siz bir siyaset' tweetini beğendi

ABD büyükelçilik hesabı firari FETÖ sanığı Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili attığı tweeti beğendi. ABD Büyükelçiliği 'Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz' şeklinde açıklama yaptı.