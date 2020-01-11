'ABD bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı'

ABD ordusunun İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün Yemen'de bir başka üst düzey İranlı komutanı daha öldürme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu ileri sürüldü.

ABD ordusunun İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün Yemen'de bir İranlı komutana daha suikast girişiminde bulunduğu öne sürüldü. VOA'da yer alan habere göre, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, ordunun düzenlediği bir hava operasyonunda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki üst rütbeli komutanlardan Abdülrıza Şahlai'nin hedef alındığını ancak bunun başarılamadığını söyledi. Yetkililer, hem Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hem de Şahlai'nin onaydan geçen askeri hedefler listesinde yer aldığını belirtti. İLGİLİ HABER Trump: Süleymani benim talimatımla öldürüldü