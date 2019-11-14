ABD 70 bine yakın sığınmacı çocuğu toplama kamplarına kapattı

ABD 2019 yılında 69 bin 550 küçük çocuğu ailelerinden ayırıp kamplara kapattı.

Associated Press’in hazırladığı rapora göre ABD'de ebeveynlerinden ayırılıp toplama kamplarına kapatılan çocuk sayısı bu yıl 69 bin 550’ye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi "göçle mücadele" kapsamında ülkedeki sığınmacıların çocuklarını alıkoyup toplama kamplarına hapsediyor.

Dünyada ailelerinden alıkonan çocukların en fazla olduğu ülke ABD. Hükümet, çocukları kamplara kapatmanın onlar için "oldukça travmatik" olduğunu kabul etse de onları uzun vadeli fiziksel ve duygusal zarara maruz bırakmaktan vazgeçmiyor.

Bu yıl hükümet nezaretinde olan göçmen çocukların bir kısmı çoktan sınır dışı edildi, bir kısmıysa ABD’ye yerleşebilen ailelerinin yanlarına geri verildi.

4 BİN ÇOCUK HÂLÂ KAMPLARDA

Yaklaşık 4 bin çocuk hâlâ toplama kamplarında olmak üzere devlet nezaretinde bulunuyor. Her hafta daha fazla çocuk kamplara gelmeye devam ediyor.

Bu yıl hükümet nezaretinde tutulan yaklaşık 70 bin göçmen bebek, küçük çocuk ve genç, barınaklarda ve ailelerinden uzakta, önceki yıllardan daha fazla zaman geçirdi.

Trump hükümetinin sert göç politikaları, çocukların toplama kamplarında tutulma sürelerini artırdı.