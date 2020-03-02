AB, Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır devriye desteğini görüşecek

AB İçişleri Bakanlarının Çarşamba günü yapacakları toplantıda Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır devriyesi desteği göndermeyi görüşeceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Çarşamba günü Türkiye’nin sığınmacılara sınır kapılarını açmasını tartışmak üzere toplanacak.

Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, toplantıda Yunanistan ve Bulgaristan’ın AB’nin dış sınırlarındaki devriye görevine destek sağlama konusu gündeme gelecek.

Öte yandan Türkiye’nin sınırları açma kararına karşı AB cephesinden tepkiler sürüyor.

AB'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin sığınmacılara sınırlarını açmasıyla ilgili “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye’nin kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Zorlukların farkındayım ama çözüm bu olamaz” demişti.

Almanya Şansölyesi Merkel ise Türkiye’nin kararının “kabul edilemez” olduğunu söylemişti.

