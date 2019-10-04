AB Türkiye delegasyonu Irak için her şeyi yapmaya hazır!

AB Türkiye Delegasyonu, Irak'taki protestolarla ilgili bir açıklama yayımladı ve AB'nin Irak yönetiminden beklentilerini sıraladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2009 Aralık'ında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması çerçevesinde oluşturulmuş bir yapı.

Türkiye'nin "AB üyelik süreciyle ilgili" işlevlerinin dışında AB'yi ülkemizde diplomatik düzeyde temsil etmek gibi bir görevi de var.

Delegasyon, bugün Irak'taki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı.

'IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AZAMİ İTİDALLE YAKLAŞMALARINI...'

"Bu hafta Bağdat’ta patlak veren; sonrasında Irak’ın diğer bölgelerine yayılan ve dün de şiddete dönüşen protestolarda, ondan fazla protestocunun öldüğü ve yüzlerce insanın yaralandığı haberleri gelmektedir" değerlendirmesiyle başlayan açıklamada AB'nin, "Irak güvenlik güçlerinden protestolara azami itidalle yaklaşmalarını; protestoculardan da protestoları barışçıl bir şekilde yapmalarını" beklediği bildirildi.

"Irak’taki olaylar, Irak halkının ihtiyaçları ve taleplerinin başta inandırıcı ve etkin ekonomik reformlar yoluyla olmak üzere acilen karşılanması gerektiğini bir defa daha göstermektedir" denilen açıklamada AB'nin bu doğrultudaki çabaları desteklemeye hazır olduğu duyuruldu.

2000'LERİN ÇÖKEN HAYALİ: ORTADOĞU'YA TÜRKİYE'DEN AÇILMA

2000'li yılların başında özellikle Kürt illerinde ekonomik, kültürel ve sosyal girişimlerle etkin bir politika yürüten AB, Türkiye'yi Ortadoğu politikasına dönük müdahaleler açısından bir geçit noktası olarak görüyordu. Fransa ve Almanya'nın uzun bir geçmişi olan Kürt sorunuyla bağlantılı etkinlikleri, bu yıllarda bölgesel bir perspektife de oturuyordu.

AB'nin izleyen yıllarda yaşadığı iç sorunlar, Ortadoğu'da ağırlık kazanmaya dönük emperyal politikalarını da akamete uğrattı.

Irak'taki gelişmelerle ilgili açıklamanın Türkiye delegasyonu tarafından yapılması bir durum değişikliğine işaret etmiyor olsa da dikkat çekici.