AB bütçesi konusunda uzlaşma sağlanamadı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık" dedi.

Avrupa projesi için birlikte çalışılması gerektiğini anımsatan Michel, "Farklı kaygıları, farklı çıkarları, farklı görüşleri olanları masada uzlaştırmak kolay değil. Bir anlaşma sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Von der Leyen de "Liderlerle uzun müzakereler gerçekleştirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç almak için önümüzde uzun bir yol var" dedi.

'ETKİLİ BİR BÜTÇEYE İHTİYAÇ VAR'

Bütçenin "acil bir konu" olduğunu söyleyen Von der Leyen, "Bütçede uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Von der Leyen, "dijital dönüşüm, iklim değişimi ve İngiltere'nin AB'den ayrılığı gibi önemli sınamalara" karşı etkili bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Müzakerelerin "demokrasinin bir parçası" olduğunu belirten Von der Leyen, 27 üye ülkenin 27 farklı önceliği bulunduğunu kaydetti.