AB bütçe kurallarını askıya alıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, yeni koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların askıya alınmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamaları kurallarının askıya alınmasına yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkilerine hızlı müdahale edilebilmesi için AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesinin yürürlüğe sokulması sürecinin başlatıldığı bildirildi.

AB Konseyi'nin onayıyla yürürlüğe girecek madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.