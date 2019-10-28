AB Brexit'i Ocak sonuna kadar uzattı

Avrupa Konseyi başkanının sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, AB Brexit’i 31 Ocak 2020’ye kadar uzatmayı kabul etti.
Pazartesi, 28 Ekim 2019 12:52

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın tweetine göre, AB Brexit’i 31 Ocak 2020’ye kadar uzatmayı kabul etti. Donald Tusk, bloğun "esneklik" için izin vereceğini söyledi; bu da İngiltere'nin bir anlaşmanın Parlamento tarafından onaylanması halinde son başvuru tarihinden önce ayrılabileceği anlamına geliyor. 

 

 