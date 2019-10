AB Brexit'i Ocak sonuna kadar uzattı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın tweetine göre, AB Brexit’i 31 Ocak 2020’ye kadar uzatmayı kabul etti. Donald Tusk, bloğun "esneklik" için izin vereceğini söyledi; bu da İngiltere'nin bir anlaşmanın Parlamento tarafından onaylanması halinde son başvuru tarihinden önce ayrılabileceği anlamına geliyor.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019