AB asgari ücreti tartışıyor

İskandinav ülkelerinden Danimarka, İsveç ve Finlandiya, AB genelinde geçerli olacak bir asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor.

Kasım ayında göreve gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle kalifiye işçilerin doğudan batıya göçünü engellemek amacıyla, AB genelinde asgari ücret ve işsizlik sigortası düzenlemeleri olması gerektiğini savunmuştu.

Euronews'un haberine göre Birlik, Leyen’in önergesini tartışmak üzere yarın toplanmaya hazırlanırken, İngiliz Guardian gazetesi haberinde, İskandinav ülkelerinin böyle bir planın hayata geçirilmesine 'çalışanlarının maaşlarının düşmesi ve toplu pazarlık hakkının zayıflaması' nedenleriyle karşı çıktığını yazdı.

Gazete ayrıca bu bağlamda, Danimarka hükümetinin toplu pazarlık sisteminin herhangi bir yeni direktiften muaf tutulacağını yazılı olarak garanti etmek istediğini, Finlandiya ve İsveçli bakanların da benzer görüşleri dile getirdiklerini belirtti.

28 AB üye ülkesinden sadece Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in yasal asgari ücret sistemi yok. Büyük bir mülteci krizi yaşayan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren İtalya dışında asgari ücret uygulamasının olmadığı bu ülkelerde işsizlik oranı oldukça düşük.

İsviçre'de 2014 yılındaki bir kanun tasarısıyla ülke genelinde asgari ücret belirlenmek istense de bu mecliste reddedildi. Ülkede en düşük ücret alan işçiler ortalama saat başına 25 ABD Doları kazanıyor.

Norveç'te her meslek branşında farklı ücret uygulaması olsa da ortalama asgari ücret 16-21 dolar arasında değişiyor. İzlanda'da ise aylık en düşük ücret 2.200 dolar (12.650 TL) civarında veriliyor. Danimarka'daysa bir işçi saatlik en az (ortalama) 20 dolar civarında kazanıyor.