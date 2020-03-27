8 ülkeden BM'ye mektup: Salgınla mücadele için yaptırımları derhal kaldırın

İran, Suriye, KDHC, Çin, Rusya, Venezuela, Küba ve Nikaragua koronavirüsle mücadele için yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini belirten bir mektubu BM'ye gönderdi.

ABD, AB ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ülkelere uygulanan yaptırımlar koronavirüsle mücadeleyi engelliyor.

İran, Suriye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua yeni tip koranavirüs pandemisiyle mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Yaptırım altında olan sekiz ülke tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektupta tek taraflı yaptırımlar ile BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılması talep edildi.

Salgınla etkili bir biçimde mücadele için ülkelerine yönelik "yasa dışı, cebri ve keyfi ekonomik baskıların" kaldırılması gerektiğini belirten ülkeler, küresel salgının "siyasileştirilmemesi" gerektiğini vurguladılar.

Mektupta hiçbir ülkenin yaptırımlar yüzünden sağlık sisteminin çökmesine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi ve yaptırımlar sürdüğü sürece salgınla etkin mücadelenin olanaklı olmadığına dikkat çekildi.