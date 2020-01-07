8 milyon hektarlık alan yandı, yangının büyümesinden endişe ediliyor

Avustralya'da yağmurların durmasının ardından yangınların büyümesinden korkuluyor. Sekiz milyon hektarlık alanın kül olduğu yangında 25 kişi yaşamını yitirdi. Sadece bir eyalette yarım milyar hayvan öldü.

Avustralya'da Eylül ayında başlayan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınların, önümüzdeki birkaç gün içinde yağmurların durmasından sonra daha da şiddetlenmesinden endişe ediliyor.

Ülkede bu yıl her zamankinden erken başlayan yangınlar şimdiye kadar 8 milyon hektarlık bir alanı, yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı küle çevirdi.

Toplam 25 kişinin yaşamını yitirdiği, yüz milyonlarca hayvanın telef olduğu yangınlarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avustralya'da normalde en fazla yangın Ocak ve Şubat aylarında görülüyor. Yangınlar, yağış mevsimiyle birlikte havaların serinlemeye başladığı Mart'a kadar devam ediyor.

YAĞMUR ORMANLARI DA YANIYOR

Bir başka endişe kaynağı ise yangınların yağmur ve okaliptüs ormanlarında da etkili olmaya başlaması. Daha önce bu ormanlarda yangın görülmüyordu.

Uzmanlar, yangının korları 10 kilometre kadar uzağa taşıması ve alevlerin görülmedik hızla ilerlemesi nedeniyle artık hiçbir yerin güvende olmadığına dikkat çekiyor.

BAŞBAKAN: DAHA AYLARCA YANACAĞIZ

Kül olan Avustralya'yı hayata döndürmek için 1,39 milyar dolarlık fon açıklayan Başbakan Scott Morrison, "Daha aylarca yanacağız" dedi.

Avustralya, yangına karşı 3 bin askeri seferber etmesinin ardından yeniden yapılanma için 1,39 milyar dolarlık paket açıkladı.

480 MİLYON HAYVAN ÖLDÜ

Sadece bu ülkeye özgü, bazısı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerinin yaşadığı Avustralya'da, Sydney Üniversitesi'nden ekolojistlere göre Eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngen doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldü.

AVUSTRALYA AÇIK TENİS TURNUVASI ERTELENEBİLİR

Yangınlar 20 Ocak’ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ertelenmesini de gündeme getirdi. Dünya 1 numarası ve aynı zamanda ATP Oyuncu Konseyi Başkanı olan Novak Djokovic, turnuvanın ertelenmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Djokoviç, Maria Sharapova ile yardım kampanyasına 25 bin dolar bağışta bulundu.