7 milyon insanı kanserden korumak mümkün

Dünya Sağlık Örgütü 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle yaptığı açıklamada temel önlemler alınarak önümüzdeki 10 yılda 7 milyon insanın kanserden korunabileceğini açıkladı.

4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı.

Buna göre, mevcut koşullarda, önümüzdeki 20 yıl içinde kanser sayısında %60 artış bekleniyor. Yeni vakaların %81’i düşük-orta gelirli ülkelerde ortaya çıkacak.

Bunun nedeni bu ülkelerin aşılama, ana çocuk sağlığı, kanser tanı ve tedavi hizmetlerindeki yetersizliği.

Oysa çok temel önlemlerin alınması, önümüzdeki 10 yılda 7 milyon insanı kanserden koruyabilir.

Bu önlemler içinde en önemlileri; tütün kullanımının azaltılması (tütün kanser ölümlerinin %25’inden sorumlu), hepatit B’ye karşı aşılanma (karaciğer kanserinden korur), rahim ağzı kanserinin HPV aşısıyla eliminasyonu ve tarama programları.

https://www.who.int/news-room/detail/04-02-2020-who-outlines-steps-to-sa...