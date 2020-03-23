'60 yaş üstündeki hastalar solunum cihazına bağlanmıyor' iddiası

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Kuzey İtalya'da görev yapan İsrailli bir doktor, kendilerine 60 yaşın üzerindeki hastaların solunum cihazlarına bağlanmaması talimatı verildiğini ileri sürdü.
Halen İtalya'nın Parma şehrinde çalışan Gai Peleg adlı İsrailli doktor, Channel 12'ye verdiği demeçte hasta sayısının giderek arttığı İtalya'da durumun kötüye gittiğini belirtti.
Peleg çalıştığı departmanda terminal dönemindeki Kovid-19 hastalarının kabul edildiğini ve karantina kurallarının aksine hastaların son zamanlarını sevdikleriyle birlikte geçirmelerine izin verdiklerini söyledi.
Peleg ayrıca hastanede solunum cihazları yetersiz olduğundan 60 yaş üstü hastaların solunum cihazına bağlanmaması talimatı verildiğini "duyduğunu ve gördüğünü" ileri sürdü.