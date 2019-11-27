3'lü Kıbrıs toplantısı yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin, iki buçuk yıl aradan sonra gerçekleştirilen 3'lü Kıbrıs toplantısına ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdiğimizi düşünüyorum' diyerek, toplantıyla atılan adımı olumlu bulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, iki liderin de kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Guterres'in, iki liderin yanı sıra garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gayri resmi 5'li toplantı olasılığını değerlendirileceği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da görüşmeyi olumlu bir adım olarak nitelendirerek, "Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Ancak trenin çözüm istasyonuna doğru yol alması ve varması için el birliğiyle çalışılması gerektiğine işaret etti.

Akıncı, 5'li konferansın 2020 yılı içinde yapılabileceğini de söyledi.