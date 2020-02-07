200 milyondan fazla kadın sünnet mağduru

Dünyada halen 200 milyondan fazla kadın sünnetli durumda. Sağlık personelinin gerçekleştirdiği sünnet oranı toplamın dörtte biri. Oran Mısır ve Sudan’da %80’e, 15-19 yaş kız çocuklarında %34’e çıkıyor.

Kadın sünneti çok ciddi bedensel, ruhsal sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara yol açan yaygın bir sorun. Dünyada halen 200 milyondan fazla kadın sünnetli durumda.

Dünya Sağlık Örgütü kadın sünnetinin yıllık maliyetinin 1,4 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu, sağlık hizmeti için her yıl harcanan paranın %10’una karşılık geliyor.

UNICEF’in bildirdiğine göre ise, son yıllarda kadın sünnetine sağlık personeli de karışmış durumda. Sağlık personelinin gerçekleştirdiği sünnet oranı toplamın dörtte biri. Oran Mısır ve Sudan’da %80’e, 15-19 yaş kız çocuklarında %34’e çıkıyor.

Sağlık çalışanlarının kadın sünneti yapmaya başlaması, bu işin yalnızca tıbbi riskleri olduğu yönündeki yanlış değerlendirmeyle ve kız çocuklarının temel haklarını ihlal ettiği gerçeğinin görmezden gelinmesiyle ilişkili.