20. WFDY Genel Meclisi Lefkoşa'da toplandı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) 20. Genel Meclisi Lefkoşa'da toplandı. WFDY Genel Kurul üyesi olan Türkiye Komünist Gençliği de toplantıda temsil edildi.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) 20. Genel Meclisi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkentinde "Geleceğe doğru! Hayal ettiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz dünyayı kuruncaya kadar, ileri!" sloganı ile toplandı.

Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) gençlik örgütü Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü'nün (EDON) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı beş gün sürdü.

Aralarında Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) de olduğu 95 gençlik örgütü bir araya geldi. Genel Meclis’in açılış seremonisinde Dünya Barış Konseyi, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Uluslarası Demokratik Kadın Federasyonu’nun temsilcileri de toplantıyı selamladı.

TKG: KAPİTALİZM GENÇLER İÇİN BİR UMUT SUNAMIYOR

Toplantıda bulunan TKG delegasyonu yaptığı selamlama konuşmasında halk karşıtı saldırıların ve bölgedeki milliyetçiliğin güçlendiği bir dönemde gençlik örgütlerinin Lefkoşa’da toplanmasının önemine değinildi.

"Kapitalizmin artık gençler için herhangi bir umut sunamadığı çok açıktır. Bu durum emperyalist-kapitalist sistemin krizini derinleştiriyor ve işçi sınıfına karşı saldırıların artmasına yol açıyor" ifadelerine yer verilen konuşmada sosyalizmde emekçi halklar arasında kardeşlik duygusunun hızla yayılacağı vurgulandı.

WFDY’nin geçmiş yıllardaki faaliyetlerinin değerlendirildiği ve gelecek dönem için faaliyet planlarının çıkarıldığı toplantıda WFDY’nin yeni merkezi kurulları ve başkanlığı da belirlendi. Önümüzdeki dönemde federasyon başkanlığını İspanya Komünist Partisi'nin (PCE) gençlik örgütü İspanya Komünist Gençlik Birliği'nin (UJCE) üstlenmesine karar verildi. Genel Kurul üyeliği görevinde bulunan TKG önümüzdeki dönemde de bu görevi sürdürecek.

Yayımlanan politik deklarasyonda kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizme ve onun her türlü ifadesine, dış müdahalelere, işgallere, faşizme, milliyetçiliğe, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve sömürüye karşı barış, dayanışma, adalet, demokrasi ve gençliğin hakları için mücadeleyi yükseltmenin zorunluluğu vurgulandı.

Kültürel etkinlikler ve adanın tarihine ilişkin gezilerin zenginleştirdiği programda dünyanın her yerinden gençler ülkelerinde verdikleri mücadelelere dair deneyim aktarımı yapma şansı buldu.