100 bin sanayi işçisi grevde

Finlandiya'da dün yaklaşık 100 bin sanayi işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından 3 gün sürecek greve başladı.

Finlandiya'da sanayi işçileri, dün toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıktı.

Greve yakıt, ilaç, maden ve teknoloji sektörlerinden işçiler katıldı. Üç sendikanın öncülüğünde başlayan ve üç gün sürecek olan greve, inşaat ve elektrik sektöründen işçiler de katılma kararı aldı. Greve katılan işçi sayısı 100 bine yaklaştı.

Toplu iş sözleşmesi için arabuluculuk görevini yürüten Vuokko Piekkala, haftasonu yaptığı açıklamada patron temsilcilerinin sunduğu teklifle işçilerin talep ettiği zam arasında büyük fark olduğunu kaydetti.

Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Riku Aalto, patron temsilcilerinin teklif ettiği zam oranının yüzde 2'den az olduğunu belirterek teklifi geri çevirdiklerini aktardı.