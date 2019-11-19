Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'nun programı açıklandı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu programı açıklandı.
6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenecek olan sempozyum enerjiden eğitime, gündelik hayattan uyuşturucu sorununa, ulaşımdan tarıma kadar sosyalist Türkiye'de gündeme gelecek olan farklı sorunları ele alıyor.
Davetli konuşmacılar ise Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Makis Papadopulos, Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.
Sempozyumun programına ulaşmak için tıklayınız...