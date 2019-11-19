Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenecek olan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun programı açıklandı.

soL - Haber Merkezi