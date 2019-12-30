'Genetiği değiştirilmiş bebekler' projesinin yürütücüsü tutuklandı

Çin’de yaptığı deney kapsamında üç bebeğin genetiğiyle oynayan araştırmacı, tutuklanarak üç yıl hapse mahkum edildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan yazıya göre, dünyanın ilk "genetiği değiştirilmiş bebekleri” projesinin yürütücüsü He Jiankui, yasadışı tıbbi uygulamalar suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde doçent olan He Jiankui, Kasım 2018'de projesi kapsamında ikiz bebeklerde "AIDS ile enfekte olmaktan korumak amacıyla" CRISPR-Cas9 olarak bilinen gen düzenleme teknolojisini kullanmıştı.

Yapılan deneyin ardından Çin'de ve dünya çapında yaptığı araştırma ve çalışmaların etiği konusundaki tepkiler hızla yükselmişti.

He ve projeye dahil olan diğer araştırmacılar, proje için etik inceleme raporlarını değiştirmiş ve gen düzenlemeyi gerçekleştirecekleri embriyoları elde etmek için AIDS'li erkekleri işe almıştı. Deneylerin sonucunda iki kadın tarafından genetiği değiştirilmiş üç bebek dünyaya getirildiği açıklanmıştı.

Mahkeme ayrıca, çalışmalarında He ile komplo kurdukları için Zhang Renli ve Kin Jinzhou'ya da ceza verdi.

Guangdong eyaletinde bir tıbbi kuruluşta çalışan Zhang, iki yıl hapse mahkum edildi ve 1 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Shenzhen'deki başka bir tıbbi kuruluştan Kin, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki yıllık bir ertelenmiş ceza ve 500 bin yuan para cezası aldı.

Her üç sanığın da suçlamaları kabul ettikleri bildirilirken, yasadışı embriyo oluşturma sürecine katılan kişilerin kara listeye alınması ve ilgili mesleklerden kalıcı olarak men edilmesine hükmedildi.