Çocuklara sabunun etkisini göstermek

Çocukların gözleriyle görmediği mikro canlıların varlığını anlatmak için reklamlarda çizilen canavar resimlerini bir kenara bırakın. Aklı kuşatan doğa üstü canavarlar yok, ama yararlı veya zararlı mikro canlıların etrafımızda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlarla birlikte yaşıyoruz ve bunları bir düzeyde kontrol altında tutmalıyız.

Ancak salgın dönemlerinde ellerin hijyenine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kirli bir iş yapıldığı zaman, dışarıdan eve veya okula gelindiğinde ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Bunu çocuklara defalarca söyleyebiliriz ama birlikte yapacağımız bir deneyle akıllarında kalıcı bir etki bırakabiliriz.

Birkaç gün önce sosyal medyada bir öğretmenin öğrencileriyle yaptığı deney dolaşmaya başladı. Sizler de evde deneyebilirsiniz. Bir tabağa önce bir miktar su koyun ve içerisine karabiber tozu ekin. Ardından çocuklar bu karabiber tanelerini gözlerimizle göremediğimiz mikro canlılar olarak düşünebileceklerini söyleyin. Parmak ucuyla “kirli” suya dokunmalarını isteyin. Parmak ucuna karabiber tanesi yapışacak ve böylece parmaklar sözde “kirlenmiş” olacak. İkinci aşamada çocuğun parmağını sabuna sürmesini ve ardından tekrar karabiberli suya parmağını batırmasını isteyin. Şimdi suda bir hareketlilik olacak, karabiber taneleri sabundan uzaklaşacak.

“Bu nasıl oluyor?” diye konuşmak isteyebilirsiniz: Sabun, su seven ve su iten moleküllerden oluşuyor. Etrafındaki moleküllerle etkileşime girerek onları hapsediyor ve suyla birlikte akıp gidiyor. Virüs kılıfları ve bakteri zarları bu biçimde sabunla etkileşime giren bir yapıda olduğu için parçalanarak birlikte akıp gider.

