2019 Nobel Fizik Ödülü: Fiziksel kozmoloji ve Güneş Sistemi dışı gezegenler

2019 yılı Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanları ve çalışmaları açıklandı.

2019 yılı Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanları ve ödüle konu olan çalışmaları açıklandı. Ödül, James Peebles (Princeton Üniversitesi - ABD), Michel Mayor (Cenevre Üniversitesi - İsviçre) ve Didier Queloz’a (Cenevre Üniversitesi ü İsviçre ve Cambridge Üniversitesi - Birleşik Krallık) verildi.

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü’nü paylaşan bilim insanlarından James Peebles, fiziksel kozmolojiye katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Peebles, fiziksel kozmoloji alanında yaptığı öncü ve kapsamlı çalışmaları nedeniyle bu dalın kurucuları arasında sayılıyor. Fiziksel kozmoloji, Evren’i en büyük ölçekte ve mevcut fizik yasaları bağlamında modelleme ve bu sürece dahil olan fiziksel parametrelerin ölçümü üzerine çalışan bilim dalı olarak ifade ediliyor. Evren’in bilinen evrimi ile ilgili olan tüm unsurlar, ünlü “Büyük Patlama” hipotezi de dahil olmak üzere, fiziksel kozmolojinin konuları arasında yer alıyor.

Ödülü paylaşan diğer bilim insanları Michel Mayor ve Didier Queloz ise Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde bulunan bir gezegenin (exoplanet - Güneş Sistemi dışı gezegen) keşfini gerçekleştirdikleri için ödüle layık görüldüler. Mayor ve Queloz keşiflerini 1995 yılında gerçekleştirmişti ve bu şekilde ilk kez Güneş Sistemi dışında bir gezegenin varlığı gözlemsel olarak ifade edilmiş oldu. Mayor ve Queloz’un keşfinden sonra, teknik ilerlemelerin de yardımıyla, Samanyolu galaksisinde 4000’in üzerinde Güneş Sistemi dışı gezegen tespit edildi.