Sirayet-i siyaset nisyan ile mümkündür!

- Çok üstten konuşuyorsunuz Tolga.

- Nasıl yani?

- Üstten, üstten işte.

- İnan ki anlamıyorum.

- …

- Gerçekten bak. Üstten diyerek ne kastettiğini anlamıyorum. Yani, tamam ben kendimi anlayamıyorumdur, bunu anlarım da, üstten konuşmayı anlamıyorum.

- Şöyle… Sanki her şeyi bir tek siz biliyorsunuz da başkaları bir şey bilmiyor.

- Nasıl yani?

- Öyle işte kardeş.

- Bildiklerimiz var. Hatta… Bildiklerim var, bir de bilmediklerim. Bilmediklerimi, konuşamam zaten, çünkü bilmiyorum.

- …

- E, bildiklerimi de bilerek söylemezsem, neyi nasıl söyleyebilirim ki?

- İyi de itici.

- Ne itici?

- Bu tarz itici.

- Biliyor olmanın nesi itici olabilir ki?

- İnsanlar bileni değil, eşlik edeni sever.

- Öğretmenini de mi sevmedin?

- Öğreten öğretmenleri hiç sevmedim.

- İyiyi, doğruyu öğretenleri hep sevdim.

- Onu tartışmıyoruz.

- Neyi tartışıyoruz ki?

- Üstten üstten konuşmanı!

- Ben çoktan tercihimi yaptım kardeş. Eğlendiren, oyalayan değil, bildiğini yaşayan, söyleyen olmayı seçtim.

- Siz eğlendirmiyorsunuz sanki!

- Eğlendirdiğimizi mi düşünüyorsun?

- Eğlendirmediğinizi mi düşünüyorsun?

- Laf olsun diye yaptığımız, laf olsun diye söylediğimiz bir şey yok. Ne isek o!

- Ama seçimlere giriyorsunuz.

- Baksana! Seçimler, sana bile kafa yorduruyor ama!

- Eyvallah, ama alan tanıman lazım.

- Alan?

- Evet alan!

- Kime?

- İnsanlara.

- Alan tanınmaz, işaret edilir kardeş.

- Bak sen!

- Alan işaret ile mümkündür!

- Vay!

- …

- E, sen öykücüsün bir de!

- Yani?

- Yanisi şu: İnsanlar kendilerine alan bırakılırsa bir şeyin parçası olur. Kimse koordinatları baştan çizilmiş bir alanın parçası olmak istemez.

- Yanlış söyledin kardeş. Kimse parçası olduğu alanın koordinatlarının çoktan çizildiğini bilmeyi istemez.

- …

- Toplumdan nefret ederim ben kardeş.

- Toplum da senin sevdiğin her ne varsa ondan nefret ediyor kardeş.

- Bana ne!

- “Bana ne” diyemiyorsun ama!

- “Bana ne” demek istemiyorum.

- …

- …

- Kardeş… Sirayet-i siyaset arzu ile mümkündür.

- Ondan önce başka bir şey var kardeş.

- Ne ki?

- Sirayet-i siyaset nisyan ile mümkündür.

- Unutmak bastırmaktır.

- …

- Bastırılan geri döner Tolga.

- Bastırılan öyle rastgele geri dönmez kardeş. Belli bir mantığı vardır.

- Mantık, tam da sana göre kardeş.

- Mantıksızlık da tam sana göre kardeş.

- …

- …

- Üstten konuşuyorsunuz Tolga!

- Konuştuğumuzun altı üstü, sağı solu yok kardeş.

- Sen ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun kardeş.

- Biliyorum ama senin düşündüğün yerde değilim kardeş.

- Bak yine aynı havadasın.

- Bir havada değilim.

- …

- …

- Toplum imkânsızdır Tolga.

- Toplum kurulur kardeş… Toplum her sabah yeniden kurulur.

- İyi halt eder!

- Sabahları sevmem kardeş.

- Aferin!

- Her sabahtan nefret ediyorum ve her gece yatağa, bir umut ile giriyorum.

- Üstten konuşuyorsun Tolga.

- Böyle konuşarak mı? Yani şimdi ikimizin konuştuğu gibi konuşarak mı?

- He kardeşim, he!

- Yuh artık!

- Kardeş ne alâkası var?

- …

- Ben senden tarafım. Bana bile düşman gibi konuşuyorsun.

- Sen düşman arıyorsun.

- Düşmansız siyaset olmaz kardeş.

- Düşmanını aşmayan siyaset olamaz kardeş.

- Bak yine başladın.

- Sen benim, senin gibi konuşmamı, senin gibi düşünmemi istiyorsun.

- Sen ne dediğimi anlıyorsun da anlamazlıktan geliyorsun.

- Ne dediğini anlıyorum kardeş. Sen “devrim mevrim, hikâye” diyorsun!

- Bir bak etrafına, Allah aşkına! Bir bak! Hangi devrim Tolga?

- Devrim dediğin etrafına bakarak olmaz ki!

- Devrim dediğin etrafına bakmadan olmaz ki!

- Senin tek baktığın yer kendi etrafın.

- Sen farklı bir şey yapıyorsun sanki!

- Derdim etrafım değil!

- E, ne o zaman?

- Kendi insanlarım.

- Yuh o zaman!

- Ne yuh o zaman?

- Bir avuç insan!

- Sen öyle san!

- Sen öyle sanmıyor musun, o zaman?

- …

- …

- Yine döndük başa.

- Hep oradaydık ki!

- Gram ilerlemedik. Değil mi?

- Zor!

- Gerçekten zor!

- …

- …

- Hangi gerçek bu?

- Büyük G ile yazılan Gerçek bu!

- İmkânsız o zaman.

- İmkânsız olan da değişiyor zamanla.

- Olabilir.

- Olabilir de niye böyle duruyorsun o zaman?

- …

- Hayatta “Haydi gel!” demem sana…

- Ben de sana!

- Kolay gelsin.

- Sana da.