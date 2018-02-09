FATİH projesi

AKP, altı yıl kadar önce, Fırsatları Araştırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’ni gündeme getirmişti. Bu proje milli eğitim, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlıklarının işbirliği ile yürütülecekti. Projenin amacı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, bilgi toplumu yaratmak ve teknolojinin eğitimde yararlı olarak kullanımı için, tüm dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta koymak; her öğrenciye bir tablet vermekti. FATİH Projesi çerçevesinde yapılacak harcamalara kolaylık getirmek için, 30 Mart 2012 tarihinde çıkarılan 4+4+4 yasasına bir madde eklenerek, proje harcamaları Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılmıştı.

AKP Genel Başkanı, “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederek karanlık bir çağa, Ortaçağa son vermiş, yeni çağı başlatmıştır. Biz de bugün Fatih Projesi’yle sadece eğitim sisteminde değil, eğitimin etkilediği her alanda yeni bir çağı bilgi, bilgi teknolojileri çağını bugün burada açıyoruz” diyerek projeyi başlatmış ve 4 yıl süreyle 10,6 milyon tablet dağıtılacağı sözünü vermişti.

İnternette yer alan haberlere göre, bir buçuk yıl sonra, 10 Ekim 2013’te Bakan Avcı, 62 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldığından, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için mevcut altyapısı kurulan 3 bin 362 okuldaki 9. sınıf öğrencilerine tablet dağıtım hazırlıklarının devam ettiğinden söz etmişti.

Bakan Avcı, 18 Ocak 2015’te, 10 milyon 600 bin tablet alımına ilişkin çok büyük ve Dünya çapında ihale sürecinin başlattıklarından da söz etmişti.

Bakan Avcı, 11 Ekim 2015 günü, proje kapsamında, o ana kadar 291 bin 910 dersliğe etkileşimli tahta kurulduğunu, 1 milyon 437 bin 800 tablet setinin öğrenci ve öğretmenlere dağıtıldığını ve bir kez daha, dört yıl içinde 10 milyon 600 bin tabletin dağıtılmış olacağını açıklamıştı.

26 Kasım 2017 tarihli habere göre de, bakan Yılmaz, bu proje kapsamında o güne kadar 432 bin 288 adet akıllı tahta okullara gönderilirken 1 milyon 438 bin civarında da tabletin öğrencilere dağıtıldığından söz etmişti.

Bu arada bakan Yılmaz, öğrencilere bundan sonra tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtmayı planladıklarını açıklamıştı!

Bu açıklama, Ancak FATİH Projesiyle ilgili olarak yukarıda örneklenen söylemlerin, bugüne kadar proje kapsamında yapılan milyarlarca lira tutan harcamaların, onlarca ihalenin ve doğrudan yapılan alımların havada kaldığını, boşa gittiğini ve projenin sınıfta kaldığını göstermektedir.

AKP’nin “Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’’ olarak sunduğu FATİH Projesi fos çıkmıştır. Fatih Projesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacı, Anadolu liseleri sınavını kazanamayanların imam hatiplere gitmek zorunda bırakılmasıyla, çoktan terkedilmiştir. Çocuk ve gençlerimizin PİZA gibi uluslararası sınavlardaki başarı durumu, FATİH Projesinin bilgi toplumu yaratma amacına da ulaşamadığını göstermektedir.

Bereket “yandaş” basın var. Beş-altı yıldır uygulanan projenin öğrenci üzerinde ne gibi olumlu/ olumsuz etkileri olduğunu sorgulamıyor, merak bile etmiyor! Projeden neden dönüldüğünü de sorgulamıyor! Bu proje çerçevesinde yapılan ve boşa giden harcamaların sorgulanmasını bile aklından geçirmiyor! FATİH Projesiyle ilgili fiyaskoyu, 31 Ocak 2018 tarihinde “Bakan Müjdeyi Verdi: Öğrencilere Bilgisayar Dağıtmayı Planlıyoruz!” haberiyle, müjdeye dönüştürebiliyor!

Bu müjde, boşa giden ya da birilerinin cebine giden milyarların müjdesi mi, tablet yerine öğrencilere klavyeli bilgisayar dağıtılması için harcanacak milyarların da birilerinin cebine gidecek olmasının müjdesi mi? Bilinmiyor!

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