Cumhurbaşkanı ve Boğaziçi Üniversitesi (I)

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), 12 Temmuz – 12 Kasım 2016 tarihler arasında gündemden düşmemişti. Gündemde kalma nedeni, olayın başında rektör atanmasındaki gecikmeydi, olayın sonunda da atanan rektör ve rektör atama yöntemiydi.

12 Temmuz günü BÜ’de rektör adayı belirleme seçimi yapılmıştı. O günün rektörü, 14 yıldır hiçbir üniversitede görülmemiş bir şekilde, oyların yüzde 86’sından fazlasını (kullanılan 403 oyun 348’ini) almıştı. Buna karşın ataması bir türlü yapılmamıştı. Yüzde 86 oy alan kişi, kadın olduğundan mı, AKP yandaşı olmadığından mı, barış bildirisini imzalayan akademisyenlerine sahip çıktığından mı, başka bir nedenle mi rektör olarak atanmıyordu? Bilinmiyordu!

O rektöre hakkını teslim etmeyip BÜ’de çalışan yardımcı doçent, doçent ve profesörlerin iradesine aldırmayanlar, çözümü bulmuş, halk egemenliğini betimleyen 29 Ekim (2016) günü çıkarılan bir OHAL KHK’si ile üniversite akademisyenlerinin iradelerini kullanmalarına son verip tüm üniversitelere rektör atamayı Cumhurbaşkanının iradesine bırakmıştı.

BÜ’nün seçtiği kişiyi rektör yapmayıp istediği kişiyi atayan Cumhurbaşkanı, geçen Pazar, kendilerine Boğaziçi Üniversiteliler Derneği diyen kuruluşun 14. Genel Kurulu’na katılıp konuşunca, BÜ yine gündeme oturmuş bulunuyor.

Pazar günü söylenenlere değinmeden önce, bir durumu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. 14. genel kurulunu yapan bu dernek, bazı gazetelerde yazıldığı gibi Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) değil, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA)’dir!

BÜMED 33 yıllık, BURA ise, 14 yıllık bir kuruluştur. BÜED AKP adında bir parti yokken kurulmuşken, BURA AKP iktidarında kurulmuştur.

BÜMED’in 18 bin dolayında üyesi vardır, BURA’nın üye sayısı ise çok daha azdır.

BÜMED’in misyonu, “mezunları birbirleri ve üniversite ile sürekli bağlantı içinde tutmak; Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası platformda önde gelen bir eğitim ve araştırma kurumu olması yönünde atılacak adımlarda mezunların üzerine düşecek görevlerin organize edilmesini ve yerine getirilmesini sağlamaktır.”[1]

BURA ise kendini şöyle tanıtmaktadır: “Okuyorum diyen her insanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeyi niyaz etmesi ve buna niyetlenmesi, daha sonra da iyi, hayırlı ve faydalı işler yapması ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür. BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunmuş ve bulunan kimselerin birbirlerine bu gerçeği hatırlatmak, üyeleri arasında ünsiyet te’sis etmek ve yakınlık kazandırmak amacıyla ve halis niyetle kurmuş oldukları bir dernektir. BURA, üyelerinin ve ailelelerinin, ekonomik, sosyal, kültürel problemleri ile ilgilenir; maddi-manevi refah, saadet ve huzurlarını arttırmak, gençlik ve üniversite yıllarına kadar dayanan tanışıklıklarını pekiştirmek, birbirleri arasında merhamet, sevgi, şefkat, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla organizasyonlar yapar; iyiliği emreden, birbirlerini ve diğer insanları kötülükten alıkoyan bir topluluk olmaları için uğraşır. Milletçe aileleri, ana-babaları, komşularıyla, insanlık onuruna sahip olarak, müreffeh ve mutlu bir ömür sürmeleri için çalışır.” [2]

Yukarıdaki tanıtım yazılarından anlaşıldığı üzere BÜMED, BÜ’ye her konuda destek veren, BURA ise BÜ’ye destek veren değil, birbirlerine destek veren bir dernektir. BUDA, BÜMED’i beğenmeyenlerin derneğidir.

BÜMED, “Çağdaş dans; Çocuklar için dikkat sanatı/farkındalık eğitimi; Nasuh Mahruki doğada liderlik okulu; Çocuklar için felsefe; Kamera önü oyunculuk; Fotoğrafçılık; İçeceklerin kültürü ve tarihteki dönüşümleri; Oryantal dans; GO atölyesi; Şarap tadımı ve yorumu; Mükemmel bir dil, eşsiz bir iletişim: Tango; Sirtaki; Yaratma cesareti” gibi etkinlikler düzenlemektedir. BURA ise, “Anne hadi kalk, namaz geçiyor; Huzur başkenti Eyüp; Salman Sayyid ile halifelik üzerine konuşma; 15 Temmuz gecesi ve direniş; Mezunlarla iftar programında buluşma; Süleymaniye’de sabah namazı” gibi etkinlikleriyle bilinmektedir.

BÜMED’de Müslüman olan /olmayan, namaz kılan/ kılmayan üye vardır. BÜMED, tüm BÜ mezunlarına açıktır BURA’nın üye yapışı ise, BÜMED’inkine benzememektedir.

Cumhurbaşkanı, BÜMED’in değil, BURA’nın genel kurulunda konuşmuştur.

[email protected]

[1] http://www.bumed.org.tr/kurumsal/detay.aspx?SectionID=SjpzafdvjZK8baQMqw...

[2] http://www.bura.org.tr/biz-kimiz/