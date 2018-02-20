Vicdanlılar birleşin…

*Seksen yaşındaki takkeli, sakallı soysuzun biri köpeğe tecavüz ederken yakalanıyor “nefsime yenildim” diyor, karakola götürülüyor, oradan savcıya, önce tutukluyor savcı sonra “tutuksuz yargılanmak üzere serbest” bırakıyor.

Bir kısım yurttaş önce bağırıp çağırıyor, tükürüyor bu soysuzun yüzüne-gözüne sonra susuluyor.

*Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine 1 yıl içinde 450-500 “hamile çocuk” getiriliyor, yaşları 9-10-12-13. Bir vicdanlı yurttaş bu çürümüşlüğü duyuruyor, aynı gün görev yeri değiştiriliyor. Olay haber oluyor, vali önce soruşturmaya bile gerek görmüyor, sosyal medyada olay yaygınlaşınca, bakan devreye giriyor, soruşturma açılıyor, ilk işleri görev yeri değiştirilen vicdanlı yurttaşın işine son vermek oluyor, olay sönümleniyor. Hastane yetkilileri ile ilgili ne yapıldı bilinmiyor, tecavüzlere uğramış çocukların aileleri para karşılığı ikna edilmeye zorlanıyor,21 tanesinin ailesi dava açmaktan vazgeçiyor, diğerlerinin akıbetleri belirsiz.

Bir kısım yurttaş bağırıyor çağırıyor, küfürler savuruyor sonra susuluyor.

*Gün ortasında elinde demir çubukla adam kendisinden ayrılmak istediği eşini dövüyor, çığlık çığlığa ağlaşıyor kadın, acılar içinde imdat sesleriyle hıçkırıklara boğuluyor. Araçlar geçiyor yanlarından, durup müdahale eden yok. Birileri yaşananları kaydediyor, başka biri polis aranıyor fısıldar gibi, seyirciler çoğalıyor, her birinin elinde telefon, başından kan sızan kadının çığlıklarını kaydediyorlar, bir çocuk bağırıyor “babam annemi öldürüyor yetişin”, duyan yok. Sonunda bir polis aracı yanaşıyor olay yerine, kanlar içindeki kadını, adamı ve çocuğu aynı arabaya koyup karakola götürülüyorlar, ardından savcının huzuruna çıkılıyor “iyi halden tutuksuz yargılanmasına” diye karar veriliyor.

Bir kısım yurttaş bağırıyor, hakaretler küfürler savuruyor sonra susuluyor.

*Üç yaşında bir çocuğun ırzına geçiyor bir kansız. Birileri görüyor olayı. Polis geliyor, kansız çırılçıplak gözaltına alınıyor. Çocuğun iç organları parçalanmış. Halk karakolun önüne koşturuyor, polis insanları uzaklaştırmak için gaz sıkma tehdidinde bulunuyor, dağılıyorlar. Sapık, mahkemede suçu kabulleniyor, infial diniyor.

Küfrün, hakaretin bini bir para, sonrası sessizlik.

*”Üniversite de taciz” diye veriliyor haber, gözleri bantlanmış bir resim eşliğinde. Tacizi yapanın adı yok ama tacize uğrayanın resmi ve ismi manşette.

*Kocası tarafından elleri, ayakları bağlanarak günlerdir dövülen kadın..” diye başlıyor başka bir haber. Kadının acılar içinde kıvranan yüzü birinci sayfa da adamın adının baş harfleri var sadece.

*”12 yaşındaki yeğenine defalarca tecavüz eden adam” diyor bir başkası. Çocuğun fotoğrafı var tecavüzcünün yok.

*”Ormanda bir kadın cesedi bulundu. Yapılan otopsi sonucu onlarca kez tecavüze uğradığı saptandı.”

*”Ayrıldığı eşini pompalı ile vurarak öldürdü.” Öldürülenin fotoğrafı var katilin yok.

*“14 yaşındaki üvey kızına defalarca tecavüz etti.”

*”Anne kızını pazarlarken yakayı ele verdi.”

*” 15 yaşındaki kızına 9 yıl boyunca tecavüz etmiş.” Baba “yalan söylüyor” diyor, anne “O senin baban yapmaz öyle şey” diyor.” Haber 2. sayfada çocuğun gözleri bantlı fotoğrafıyla yayınlanıyor.

*”12 yaşındaki çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye giren imam.”

*”Baldızıyla basılan cami hocası “hatim indiriyorduk.” dedi.”

*“Kuran Kursunda çocuklara cinsel taciz.”

*”Sıbyan mektebinde 7 yaşındaki erkek çocuğa cinsel taciz.”

*”Tarikat yurdunda kalan öz oğluna cinsel istismarda bulunan baba önce tutuklandı sonra “iyi halden” serbest bırakıldı” *”Son 3 yılda 13 bin çocuk istismar mağduru.”

*”Cezaevlerinde anneleriyle birlikte tutuklu 0-6 yaş arası 700 bebek var.“

Tamam, durdum zaten dahasını aktarmaya yüreğim yetmiyor.

Bu ülke çürüdü, insanlık erdemini, şerefini, haysiyetini, onurunu ve vicdanını yitirdi.

Din bezirganları “9 yaşındaki çocukla evlenilebilinir” fetvaları verdikçe çocuk gelinler, tecavüzler, kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzler durmayacaktır.

Bu din simsarları soysuzlar susturulmalıdırlar.

TBMM de “Tecavüzler, çocuk gelinler ve kadın cinayetleri” ile ilgili verilen komisyon kurma ve araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.

Bu insan dışılıkla mutlak hesaplaşılmalıdır.

Eğer birleşip meydana çıkmazsak durmayacaklar, susmayacaklar, hesap soran olmadıkça sırıta sırıta aramızda salyalar saçarak yaşayacaklar.

Vicdanlılar birleşin.

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