Mutluluk gelen gündedir…

-Üç gün önceki TV izlenme oranlarını gördün mü?

-Komik duruma düşmeye başladı.

-Dizilerin özet yayınları bile ondan önce. 23.sıraya kadar düşmüş.

-Reklam üstüne reklam yapılmıştı oysa.

-Nasıl olsa hep aynı şeyleri söylüyor diye düşünüyor insanlar. 16 yıldır her toplantı da her açılış ve her miting de aynı cümleler, aynı tavır aynı el işareti.

-Aynı aşağılama, aynı hor görme, aynı ötekileştirme, aynı düşmanlık aynı hakaret.

-Bıktı mı halk?

-Sanmam halen din üstüne söylenenlerin bir alıcısı var.

-Mitingler bu yüzden mi kalabalık?

-Orada durum daha başka. Hangi il de konuşuyorsa adeta sıkıyönetim ilan ediliyor ve valilikler aracılığı ile tüm özel-resmi kurumlarda çalışanların o toplantılara gitmeleri zorunlu tutuluyor. Gitmeyenlerle ilgili soruşturmalar açılıyor. Büyük kentlerde belediyelerin tüm olanakları kullanılıyor. İlçelerden, mahallelerden araçlar kaldırılıyor.

-Yeni bir şey değil ki bu 16 yıldır hep böyle.

-Tavuk döner ve ayran yanında tatlı niyetine nutuk dinliyorlar. Bazı yerlerde dağıtılan paralar var. Gazetelere haber oluyor.

-Taşıma su ile değirmen bir yere kadar dönüyor.

-Şimdi seçim öncesi bu durum değişir. Parlamento da matematik altüst oldu. CHP’nin İYİ partiye yaptığı kıyak bunları çıldırtmışa benziyor. Hemen küfür ve hakaret savurmaya başladılar.

-Gazete ve televizyonlar “hainlik” diye yorum yapanlardan geçilmez oldu. Düğmeye basıldı bağırdıkça batıyorlar. Seviye ise yerlerde.

-Siyasette cambazlığı yalnız kendileri yapabilirlermiş başkalarının buna hakkı yokmuş gibi düşünüyorlar ya işte o çok komik. Her şey kendi çizdikleri rota üstünden yürümeli dışına taşan oyunbozanlar ne yerlidir ne milli!

-CHP’nin yaptığını sindiremeyecekler. Deliye döndüler ve iş çığırından çıkıyor. Şimdi yeni saldırılar kurgulayacaklardır. Yani anlayacağın ortalık kızıştıkça kızışacak.

-Halkın da kafası karıştı. Alkışlayanlar var, “bu ne şimdi” diyenler var, “vay anasını be helal olsun” diyenler var, “çelme böyle takılır işte, hadi git baskın seçime bakalım nasıl gidiyorsun” diyenler var, “hainlik bu” diyenler var, “kutlu yürüyüşe engel olan münafıklar” diyenler var, “CHP zamanında RTE için yaptığını şimdi Akşener için yapıyor” diyenler var.

-Bu sonuncusunun doğruluk payı yüksek. “Baykal kıyağı” diyorlardı o operasyona anımsa.

-İyi de bu CHP birazda kendi için bir şeyler yapsa fena olmayacak herhalde. Mesela ülke halkının önüne bir aydınlama programı koysa. Talanı, yalanı nasıl yok edeceğini, adaletin iç edilmesini nasıl bitireceğini, işsizliği yoksulluğu nasıl durduracağını, laikliği nasıl kuracağını çıkıp anlatsa, halkı bunun için meydanlara çağırsa kötü mü olur?

-Siz de hep olmayacak tuhaf şeyler talep ediyorsunuz. Kayıkçı kavgası varken bunlara ne gerek var, hem OHAL var meydanlara insan çağırmak suç, onu iktidar partisinden başka her kim yaparsa vatan haini, terörist damgası yer!

-1 Mayıs geliyor mesela. Niye kimsenin gündeminde eşitlik-özgürlük, aş-iş-ekmek için adalet ve laiklik için haydi meydanlara çağrısı yok.

-Var Komünistler ve ülkenin tüm devrimcileri günlerdir seslerini yükseltiyorlar.

-Duyan var mı?

-Kaygın olmasın 1 Mayıs bu ülkenin direniş tarihleri destanının ilk adlarından biridir ve her koşulda mutlak alanlar dolar. Varsın siyaset cambazları yukarıda kapışa dursunlar, yeni tezgâhlar ve kumpaslar kurgulasınlar, işçilerin ve emekçilerin gündemi değişmeyecektir. Ta ki gericiliği ve işbirlikçilerini, hak yiyiciler ve talancıları, faşizmi ve ırkçılığı yerin dibine gömene kadar.

