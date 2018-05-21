Kurtuluş yok tek başına…

Artık devlet kapısı diye bir kavram yok.

Yaşadım tanık oldum.

Düne dair Cumhuriyet kurumlarının tüm devamlılığı yıkılmış, yerle bir edilmiş. Devlet kapısı dediğin olmuş AKP kapısı.

Siz siz olun varsa eğer tapularınıza, diplomalarınıza, üstünde TC mührü, damgası olan belgelerinize sahip çıkın.

Hatta arada bir doğruluğunu onaylatmanın yolunu bulun yoksa mesela mezun olduğunuz okul İmam Hatip filan olduysa yandın gitti, geçmişe dair tüm kayıtlar buhar edilip uçurulmuş, okulun adı bile çöp olmuş olabiliyor. Çıkıyor karşına müdür diye bir imam “yok” diyor, olup bitiyor.

Demedi demeyin sonra benim gibi küfürbaz olur çıkarsınız.

Güya “e-devlet” uygulaması var, güvenirsin, kendine ait kayıtlara ulaşırsın, alırsın çıktını ama hiçbiri “resmi evrak” sayılmaz.

Notere onaylatmak zorundasındır, götürürsün kabul etmez.

Dellenirsin!

“Ne işe yarıyor bu e-devlet yalan dolan 'soyağacı' masalından başka” dersin, karşılıklı gülüşürsünüz.

Kurumlar arası eşgüdüm yok, hiçbir kurum diğerinin evrakını kabullenmiyor, mutlak noter onaylı olacak, yani parayı bastırmış olacaksın, anlayacağınız “Kıymetli evrak” noter mührünü yemeden kıymetsiz bir kâğıt parçası.

Aziz Nesin ustanın Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ı 21. yüzyıl AKP Türkiyesi’nin gerçeği olmuş.

Kapı kapı dolaş kim olduğunu kanıtlamak için didin dur, çaresizleş ve isyan et.

Çarkın nasıl döndüğünü anladığında ise iş işten geçiyor.

Peki diyorum kendi kendime, bunlar bunca talanı, iç etmeyi, bu kurumları ele geçirmeyi, varımızı, yoğumuzu satmayı, peşkeş çekmeyi de noter aracılığı ile mi becerdiler, nasıl oldu bunca alavere dalavere?

Özelleştirme bahsi mesela, bu yolla yapılan talan yöntemlerinin tamamında yasal kılıf var.

Yasa el vermiyor bazı mahkemeler karşına filan mı dikiliyor, anında mahkeme heyetini görevden alıyorsun ya da “ne yasası kardeşim yap diyorsam yapacaksın” diyor adam yapıyorsun.

Karara itiraz ediyor bir üst mahkemeye başvuruyorsun, kapı duvar.

Ormanları, dereleri, madenleri, köyleri, yaylaları, sahilleri, fabrikaları, okulları bu yöntemle iç etmediler mi?

Eğitim ve sağlık sisteminin, yaşam ortaklığımızın aynı yöntemle darmadağın edilmesi gibi.

Dahası var sayfalar dolusu yasa kılıfıyla yapılan yok etmeleri, ele geçirmeleri, peşkeş çekmeleri sıralayabiliriz.

Böyle böyle yıktılar Cumhuriyet’i, her adımında önce laikliği, eşitliği, aydınlanmayı ayaklar altına alarak.

24 Haziran’dan sonra meclis dışından atamalar yaparak, başında Cumhurbaşkanı seçilecek zatın patron olduğu bir şirket kurup kendi saltanatlarını yönetmeyi hesaplıyorlar.

Daha da batarlar.

Bugün içlerinde AKP pay yüzdelerinin yüksek olduğu şirketler öncelikli olmak üzere, ülkenin tüm haramzadeleri borçları için yapılandırmaya gidiyorlar.

Memleketi betona boğanlar başta.

Bitirdikleri bir ülkenin son kaynaklarını kullanarak birbirlerine cansuyu vermenin çare olduğunu düşünüyorlar.

Yasal kılıf yine hazır.

Emekçi halkın, yoksulların ve işçilerin sırtından talanı sürdürmekten başka düşünceleri hiç olmadı hiç olmayacak.

Bu düzeni bitirerek yerine; eşit, özgür, her yurttaşın aş, iş sahibi olduğu, barınma ve eğitim, sağlık, ulaştırma, sanat hizmetlerinden sınırsız yaralandığı, halkların barışık olduğu bağımsız bir ülke kurmaktan başka yol yok oysa.

Bize düşen bu talanı, soygunu durduracak olan işçinin, emekçinin, yoksulun, ötekileştirilmiş insanlığın örgütlü sesini çoğaltmaktır.

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