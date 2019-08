İhbar…

Adam Erzurum’da ayakkabı boyacılığı yapıyor, AKP üyesi, ne ara vakit buluyor bilinmez emniyet müdürlüğüne bir ihbar başvurusu yapıyor “Bu adam terörist” diye, emniyet savcılığa yazıyor, savcı hakkımda soruşturma açıyor, İstanbul’da evimden alınıp emniyete götürülüyorum, “yaşasın sanat yaşasın hayat” dediğim için dava edildiğimi anlıyorum.

Bağırıyorum, yanıt aldığım tek devlet makamı yok.

Başka biri Alanya’da esnaf, yine AKP üyesi aynı şikâyette bulunuyor, yine savcılık ifademe başvuruyor.

Yine bağırıyorum devletin kapısı yine duvar.

Bir başkası ne tesadüftür ki yine AKP üyesi, vatandaş Bursa Nilüfer’de berber “Bu terörist başbakanımıza, bakanlarımıza hakaret ediyor” diye ihbarda bulunuyor, savcı dava açıyor Davutoğlu’na hakaretten 11 ay 20 gün ceza alıyorum.

Sümeyye Erdoğan hakaret davası açıyor kazanıyor, RTE dava açıyor kazanıyor, Cübbeli dava açıyor kazanıyor, Esra Elönü dava açıyor, 7,5 saat gözaltında tutuluyorum.

Dahası var ama mesele şu ki açılan davaların tamamına yakını ihbar ve ihbar edenlerin tamamı AKP üyesi.

Anlayacağınız ülke muhbir vatandaşlar cehennemi.

Organizasyon büyük.

Ancak bir kez olsun, tüm hayatım boyunca yaptığım ilk ve tek ihbarı kabul edin.

Taksim meydanı, Tarlabaşı ve Elmadağ çevresindeki fuhuş organizasyonlarını görün.

Dikkate almanız için ne yapmamız lazım, birinize hakaret mi edelim de gündeme gelsin.

Onlarca kez yazdım, neden ilgilenen yok?

Kim besleniyor bu pislik çukurundan?

Hangi mafya bozuntularının eli-ayağı var bu insan dışılığın içinde?

Biliyorum yanıtlamayacaksınız, umurunuzda olmayacak.

Sizin işiniz başınızdan aşkın, Beyoğlu’nda insanların basın açıklaması yaptığı noktaları bariyerlerle çevirip karakol yaptınız, Galatasaray’da heykel bile gözaltında, Taksim meydanına muhalif sinek bile sokmuyor, gözaltı yapıyorsunuz.

Ama işte tam da orada anıtın çevresinde, yeni yaptığınız caminin önünde, 50 metre aşağıdaki Tarlabaşı bulvarında, 150 metre ilerideki Elmadağ’da çocukları, kadınları satıyorlar.

Her gün akşam karanlığı iner inmez her milliyetten her ırktan insan pazarı oluşuyor.

Kameralar mı bozuk, bu yüzden mi görmüyorsunuz?

Bir kez daha yazmayacağım bu bahsi çünkü dahası sizin vicdanlarınıza kalmış.

Taksim, Beyoğlu, Cihangir, Gümüşsuyu çevresinde yaşayanlar görüyoruz ki; “Yeni Türkiye’nin Yüzü Taksim ve Beyoğlu” diye övünülen yer bir bataklık ve içinden insanım diye çıkacak olana aşk olsun.

