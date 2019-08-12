Hepimiz mi hainiz, hepimiz mi terörist…

Kendileri açıkladılar, 1102 ayrı noktada ağaç kesiyorlar.

Biz yalnız Kaz dağlarındaki katliamla ilgiliyiz!

İlk adımı HES adıyla Karadeniz derelerini kurutarak attılar.

Bölge halkı isyan etti, ülke sustu.

Ardından Artvin Cerattepe katliamı, Artvin halkının direnişine rağmen durdurulamadı.

Halk jandarma, polis saldırısına direnirken ülke seyretmişti.

Aynı durum Karadeniz yaylalarında yaşandı.

İnsanlık bağırdı, analar ellerine taş-sopa aldılar “devlet benim” diyerek direndiler, ülke Yeşil Yol adlı katliamı seyretti.

Tıpkı Sinop İnceburun da yaşandığı gibi binlerce ağaç kesip, yaban hayatını, su gözelerini talan ettiler.

Kuzey Ormanları katliamı ise bu saldırının en görünür olanı ve halen sürüyor.

İstanbul kentinin, tüm Marmara bölgesinin geleceği karartılıyor.

Durmuyorlar.

ODTÜ ormanları katledildi.

Ankara’nın göz bebeği Atatürk Orman Çiftliğinde binlerce meyve ağacı ve yeşil alan katledildi.

Murat dağı katlediliyor.

Munzur dağları katlediliyor.

Ünye Fatsa arasında binlerce ağaç katledildi.

Istranca ormanları katlediliyor.

Şirince katlediliyor.

Ülkemin saklı cenneti Kelebekler Vadisi katlediliyor.

Erzincan Kemaliye’de dünyanın en uzun kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon katlediliyor.

Toros dağlarının doruklarından ağlayan ağaç sesleri yükseliyor, duymuyoruz.

Ege bölgesini birer inci gerdanlık gibi sarmalayan dağlarında aynı acı var.

Binlerce noktada mermer ve taş ocakları adıyla katliam yaşanıyor.

Bunlar şu an görünenler.

Ormanlar yanmıyor, yakılıyor!

Durduk yerde bir ağacın ateş almasının binde bir örnek olduğu bilinir. Bizde yaşanan katliam.

Doymuyorlar.

12 bin yıllık uygarlık tarihi olan Hasankeyf dinamitlerle patlatılarak baraj yapılıyor.

Eşi benzeri olmayan Salda gölü Millet Bahçesi inadıyla betona gömülüyor.

Sonuç ortada.

Dünyanın talancı maden şirketleri, AKP ortaklığı ile ülke topraklarını üleşmiş milyonlarca ağaç kesip; ormanlarımızı, su havzalarımızı, yaban hayatımızı, kültürel varlıklarımızı öldürüyorlar.

Katliamlara karşı çıkanları “hain, terörist” ilan ediyorlar.

Ülke yine susuyor.

Kabulleniyoruz!

Hepimiz mi hainiz hepimiz mi terörist, yoksa bu katliamları yapanlar, yaptıranlar mı hain, terörist?

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