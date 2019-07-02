26 yıl oldu…

Asım Bezirci, Behçet Aysan, Metin Altıok, Nesimi Çimen, Asaf Koçak, Hasret Gültekin, Uğur Kaynar, Muhlis Akarsu ile birlikte ateşe verilen canların iniltileri, şiirleri, oyunları şarkıları, öyküleri bu ülkenin üstünde külden ve kandan oluşmuş bir vicdan bayrağı olarak duruyor.

Evet, 26 yıl oldu.

Ne katiller hak ettikleri cezaları aldı, ne azmettiren soysuzlar ne de önlem almayıp adeta katliamı seyreden devlet güçleri, yetkililer hesap verdiler.

Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı:

Güvenlik güçleri ve yetkililere yönelik ihmalkârlık eleştirilerine karşı "Halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyiniz" diyerek, yaşananları, "Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiş... Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardır.. Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır" dedi. 16 Mayıs 1993'te cumhurbaşkanı seçilen Demirel, 2000'de görevini bıraktı. Halen "siyaset üstü" bir figür olarak anılıp alkışlanıyor.

Tansu Çiller, Başbakan:

"Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir" diyerek katilleri savundu. Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle Doğru Yol Partisi başkanı olarak Haziran 1993'ten Mart 1996'ya kadar 50, 51 ve 52. hükümetlerde başbakanlık yaptı. 1996'da kurulan RP-DYP koalisyonunda dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yaptı. 2002 erken genel seçimlerde DYP'nin seçim barajını aşamaması üzerine genel başkanlık görevinden istifa ederek, aktif politikadan çekildi.

Bugün AKP’nin talan bahçesinde dolanıyor.

Erdal İnönü, Başbakan Yardımcısı:

Koalisyon ortağı SHP'nin Genel Başkanıydı. Madımak Oteli'nde ateşler içindeki Aziz Nesin'le telefonla görüşerek "En kısa zamanda takviye güç gönderileceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını" söylemişti. Eleştirilere "Ne yapayım, yetkim yoktu" diye cevap verdi. 1991-1993 arasında başbakan yardımcılığı, 1995'te de altı ay dışişleri bakanlığı yaptı. CHP-SHP birleşmesinin ardından siyaseti bıraktı.

Mehmet Gazioğlu, İçişleri Bakanı:

"Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir" diye yorumlayarak yalanı gerçekmiş gibi sunup katliamın üstünü örtmek için çalıştı.

Doğan Güreş, Genelkurmay Başkanı:

1990-94 arasında Genelkurmay Başkanıydı. Katliamı başından sonuna takip ettiği ve hiçbir önlem almadığı biliniyor. Daha sonra politikaya girdi, tesadüf bu ya iki dönem DYP Kilis milletvekili oldu.

Doğukan Öner, Sivas Emniyet Müdürü:

Polislerin "Saldırılara karşı ne yapalım?" sorusuna "Müdahale etmeyin" emrini verdiği iddia edildi. Nasıl olduysa kurban seçilip, 10 Temmuz 1993'te görevden alındı.

Ahmet Karabilgin, Sivas Valisi:

29 Şubat 1993'te göreve getirilen Karabilgin, Sivas katliamının ardından 9 Temmuz 1993'te görevinden alındı. Karabilgin, "Birçok yerden yardım istedim. Yardım iş işten geçtikten sonra geldi. Taleplerimi dikkate almayanlara dokunulmadı" diyerek katliama susanları işaret etti.

Temel Karamollaoğlu, Sivas Belediye Başkanı:

Karamollaoğlu'nun saldırgan kitle Madımak Oteli'nin önündeyken yanlarına gittiğinde, "Mücahit Temel" sloganlarıyla karşılandığı ve "Bir defa şöyle bir Fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el Fatiha diyelim" diye konuştuğu biliniyor. Olayın yaşandığı sırada RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yakın kurmaylarından olan Karamollaoğlu, daha sonra Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı oldu. Şimdi aynı partinin genel başkanı ve “mücahit temel” olarak siyasete devam ediyor.

“Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkacak”, “Zafer İslam’ın”, “Dinsiz laikler”, “Şeriat gelecek, zulüm bitecek”, “Yak..yak..yak” diyerek salyalar saçan binlerce vicdansız sürüden hesap sorulmadı.

Dönemin gazeteleri, köşe yazarları ve siyaset cambazlarının katliamla ilgili neler söyledikleri, kimlerin katillerin sırtını sıvazladıkları, kimlerin kin, nefret ve düşmanlık kustuğu başka bir yazının konusu.

Bilinen gerçek, dava 2012 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince zaman aşımına uğratıldı ve karar Yargıtay 9. Daire tarafından onaylandı.

Tutuklu katiller serbest bırakıldı, dönemin başbakanı RTE “Hayırlı olsun” dedi.

Katliamın sanıklarını savunan avukatlar AKP’den vekil ve yönetici yapıldılar.

Asım Bezirci, Behçet Aysan, Metin Altıok, Nesimi Çimen, Asaf Koçak, Hasret Gültekin, Uğur Kaynar, Muhlis Akarsu ile birlikte ateşe verilen canların iniltileri, şiirleri, oyunları şarkıları, öyküleri bu ülkenin üstünde külden ve kandan oluşmuş bir vicdan bayrağı olarak duruyor.

26 yıl oldu.

[email protected]