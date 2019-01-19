Patronlar yarışıyor

Balıkesir’in Karesi ilçesinde CHP’li aday adayının çekildiği haberi bu şekilde verildi: CHP’li Tellioğlu ‘Belirsizlikten yoruldum’ dedi ve adaylıktan çekildi.

Karesi, 20 ilçenin bağlı olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin merkezindeki iki büyük ve önemli ilçeden birisi.

“Belirsizlikten yorulup” çekildiğini İHA muhabirine telefonda haber veren Tellioğlu, ilgili haberlerde çoğunlukla kullanılan fotoğrafıyla şöyle birisi:

İlk bakışta “ah” diyorsunuz. Gözlüklü, zarif, temiz yülü bir ademoğlu. Münevver biri olmalı. Biraz hafiye ruhumuzu kabartarak fotoğraf karesine yansıyan dudak yapısına ve diline bakılırsa, bu zerafet ve münevverliği yumuşak bir ses tonuyla sarmalıyor olabilir ki, bu durumda “bizi belirsizliklerle yoranların ülkesinde” eski ülkücü olması pek muhtemel bir adaya teslim olduğunu hissettiğiniz Levent beye üzülüyorsunuz. Görünüşünden, bir doktor ya da mühendis olabileceğini, belki kalbürüstü bir dershanede yönetici ya da dershane sahibi olabileceğini düşünüyorsunuz.

Onu “yoran” aday kim ola ki diyorsunuz. İYİP’in Karesi için düşündüğü aday Metin Özpınar kardeşimiz. Onun da “ilk bakışınız” için fotoğrafı şöyle:

Ah! Modern Türkiye’nin münevver kisvesini pek güzel taşıyan, zarif CHP adayı karşısında gömleğinin düğmelerini açmış (hafiye ruhumuz adayın ülkücü geçmişiyle bağlantılı “atletik” faaliyetlerine bağlı olabilecek bir fitliği hafif bir rakı dolgunluguyla birleştirdiğini söylüyor) bir kabadayı var belli ki diyorsunuz.

Sekülerlik konusunda çok bir renk vermiyor fotoğraf ama daha asri ve münevver bir görünümü olan Tellioğlu’nun elitliğine yaklaşamayacağı açık.

Hatta hafiye ruhumuz “Metin Özpınar arkadaş acep Levent Tellioğlu’nun canını mı sıktı da o sıkıntıdan adaylıktan çekildi” deyiveriyor. “Neyse. Ayağına sıkacağına canını sıksın” diyerekten.

“Her durumda iyi olan kazansın. AKP’yi geriletiverelim de, elit olmuş, kabadayı olmuş farketmez” savuşturmasıyla sayfayı kapatmazsanız:...

Şöyle bir baktığımızda gördüklerimiz biraz farklı. Levent Tellioğlu beyefendi aile şirketlerinde uzun süre çalıştıktan sonra kendi şirketini kurmuş bir işadamı. Pardon, kendisi Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu üyesi olduğuna göre işinsanı. Gerçi aynı zamanda Balıkesir Genç İş Adamları Derneği’ne de üye olduğu için işadamı demekte de mahzur yok. Aile şirketleri dediğimiz Tellioğlu Şirketler Grubu. Un fabrikası, yem fabrikası, elma bahçeleri, restoran ve bir de (tabii ki) petrol: Opet istasyonu.

Biz taşraya uzaktan bakan İstanbullular, seküler, modern, eğitimli bir taşra doktoru beklerken yine sağlam bir patron portresi çıkıyor karşımıza.

Metin Özpınar ise “ülkücü camianın sevilen ismi” olarak beliriyor. “Bu seçimlerle birlikte siyasete atıldığına pişman edildiği” söylenen Tellioğlu’ndan farklı olarak onun daha uzun bir siyasi geçmişi var. Yakın çağa özel olarak bakarsak, 2009-2014 döneminde MHP’den Balıkesir Belediye Meclisi üyeliği de yapmış.

“Gençliğinde amatör kümelerde futbol oynadığı” kendisinin az bilinen bir yönü. Geçmiş yıllarda “MHP ve ülkücü gençlerin tüm etkinliklerine maddi manevi destek vererek örnek bir davranış sergilediği” için övgüler almış olan Özpınar, Yeni Sanayii’de Birlik Oto’nun da sahibi! Seçimler için açtığı anlaşılan Feysbuk sayfasında “Oto Birlik Yedek Parça Tic.’da İş Veren (patron)” olarak tanımlanıyor.

“İyi Parti ne kadar MHP? CHP imimlarla mı doldu yoksa Türkiye’nin modern yüzü CHP’de boy göstermeye devam ediyor mu? MHP’nin daha batılı, daha kentli unsurlarıyla donanmış İyi Parti ile, muhafazakar tabana doğru açılmış CHP’nin ittifakı AKP’yi geriletir de, ülkenin gerilemesini durdurur mu acep?” gibi sorularla baktığınız resimlerden yine gürül gürül patronlar çıkıyor.

“Ya ne olacağıdı?”

Çoğu soldan devşirme, bir kısmı 12 Eylül’ün mahpuslukları ile de tanıştıktan sonra mühendislik ofisiydi, hukuk bürosuydu, muayenehaneydi, ekmeğini kazanırken CHP’de “faal” olmuş taşra kahramanlarının devri de kapandı galiba.

Şimdi kimse müslüman mahallesinde salyangoz satıp, patron partisinde devrimcilik oynamıyor. En azından altyapıda durum büyük ölçüde böyle.

Patronlar yarışıyor!

“Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi...”

Resimdeki gözyaşlarına boş verip, ustaya kulak verme zamanı: İşçisin sen işçi kal...

* * *

Bu arada Tellioğulları ile Seferoğulları’nın Karesi muvazenesi tamamlanmış değil.

Levent Tellioğlu birkaç gün İzmir’e ailesinin yanına gidip döndükten sonra son olarak iki gün önce şu beyanatı vermiş:

“Partimiz tarafından yürütülen ittifak görüşmeleri sürecinde oluşan belirsizlik ve uzun süreç, beni ve tüm partili arkadaşlarımızı son derece üzmüştür. Bu sabah bir gazeteci arkadaşımızla yaptığım görüşmede bu sıkıntımı dile getirdiğim ve çekilmek istediğim doğrudur. Fakat beni sadece bir aday değil, dost olarak kucaklayan ve daima yanımda olan İl ve İlçe başkanlarım ile yaptığımız görüşme neticesinde, ittifak görüşmelerinin resmi boyut kazanması ile adaylığımın devam edeceği konusunda mutabık kaldık.”

Bir de okuru yanıltmış olmayayım, Özpınar'ın kravatlı, Tellioğlu'nun gözlüksüz fotoğrafları da var tedavüle çıkmış.