Yeni yılda üç müjde!

Muhtemelen Noel tatili nedeniyle emperyalist güçler arasındaki komplolar, kışkırtmalar, gizli anlaşmalar biraz olsun hız kesti. Yeni yılın başlaması ile olayların nasıl tırmanacağını ve emekçi halkların başına hangi belaları öreceklerini göreceğiz.

Ama yılın bu son yazısında, bu kısa soluklanmadan da yararlanarak yeni yıl için olumlu şeyler yazmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

Emekçi sınıfların iradesiyle de şekillenecek önümüzde tarihsel dönem için üç müjde verebiliriz.

Emperyalist sistemin çok boyutlu krizinin bir yanının da yarattığı çevre sorunları olduğu biliniyor. Denizler ağır metallerle kirleniyor, okyanusların enginliği plastik çöp yatağına dönüşüyor, artan CO2 emisyonu dünyanın ısınmasına yol açıyor, tatlı su kaynakları tükeniyor ve kirleniyor vb.

Hiç kimse bu çevresel tehdidin boş olduğunu düşünemez, gerçekten kapitalist tekeller açgözlülükleri, yakın dönemli hırsları ile dünyayı insanlık için bir sona doğru sürüklediler.

Şimdi bunun farkına varan tekeller ve devletleri kâr oranlarının küçük bir kısmını feda ederek bazı önlemler almaya “sürdürülebilirlik” diyorlar. Bu acımasız rekabet ortamında bunun bir faydası olmayacağı anlaşılıyor.

Öte yandan bu rezilliği ideolojik bir araca çeviriyorlar ve emekçi sınıflara, “Mücadele etmeye değmez, dünya artık geri dönüşümü olmayan bir evreye geldi. Örgütlenmeyi filan bırakın, son zamanlarınızda size sunduğumuz oyuncaklarla eğlenmeye bakın” diyorlar.

İlk müjdemiz bu ideolojik saldırıya karşı:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, giderek artan sayıda bilim emekçisinin katkısıyla 2019 sonunda Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlanıyor. Yaptığımız çalışmalar dünyanın sonunun gelmediğini, fiziksel çevrenin sosyalist bir dünyada yüzlerce nesil boyunca korunabileceğini gösteriyor. Üretimin planlanması, tüketimin kolektivize edilmesi ve akılcılaştırılmasının mümkün olduğunu, bunun eşitliği sağlarken aynı zamanda büyük bir tasarruf yaratacağını söylüyor.

Bugün çeşitli kurumların el kadar yere ağaç dikip “hatıra ormanı” diye avundukları faaliyet yerine, büyük kamusal kaynaklar ayırarak yüz binlerce km2’lik alanların ormanlaştırılmasının mümkün olduğunu fark ediyoruz.

Binlerce fizikçinin ve temel bilimcinin bir arada ve eşgüdüm içinde yapacağı çalışmalarla maddenin sonsuza giden zenginliğinden yeni ve güvenli enerji biçimlerinin keşfedileceğini seziyoruz.

Burada bütün başlıkları sıralamak mümkün değil, ama Japon tekellerinin uluslararası anlaşmaları yok sayarak balina katilliğine tekrar başlayacaklarını ilan ettiklerini duymuş olmalısınız. Emperyalist bloklaşmada buna göz yumulacağına eminler.

Aşağıdaki fotoğraf yılbaşı tebriki yerine geçsin. Sosyalist bir dünyada balinalarla göz göze gelmekten utanmayacağız ve sevgimizi karşılıklı paylaşacağız.

İkinci müjdeye gelince, bu da yapay zekâ ve robot teknolojisi ile ilgili.

Emperyalistler bir yandan savaşacak asker robot yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar. Bunda da haklılar, çünkü emekçileri iğrenç çıkarları için eskiden olduğu gibi birbirlerini öldürmeye ikna edemeyeceklerini biliyorlar.

Yine Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu çalışmaları şunu gösteriyor, yüksek teknolojiler, insanın yaratıcı ve gelişkin emeğiyle uyumlu olarak geliştirilebilirler.

İnsanın uzaya çıkışı, biliyorsunuz, Sovyetler Birliği’nin attığı ilk adımla başlamıştı. İnsanlığı sosyalizmde uzaya doğru büyük, çok heyecanlı ve olağanüstü kapsamlı bir emek süreci bekliyor. Bütün üretim süreçlerinin yanı sıra, ileri teknoloji bu büyük açılımda kullanılacak, insanları yok etmek için değil.

Üçüncü yılbaşı müjdesine gelince, burada kapsamlı olarak ele almak mümkün değil ama kısaca şöyle:

Sosyalist bir dünya mümkün!

Bir kere bu çağımıza o kadar uzak bir olay değil, daha 30 yıl önce dünyanın üçte biri sosyalizmin bayrağı altındaydı.

İkincisi, üretimin toplumsal niteliği öylesine dünyayı homojenleştirdi ve birbirine bağladı ki, ulusal düzeydeki devrimlerin hızla bir dünya devrimine evrilmesine izin verir hale getirdi. Sadece emperyalist sistemdeki rekabetin iki ana unsuru olan ABD ve Çin’in birbirine göbekten nasıl bağlı olduklarına bakılması bu konuda iyi bir fikir verecektir.

Yeni yılda bütün okurlara sosyalizm için başarılı bir mücadele yılı diliyorum.