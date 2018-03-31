Sirk Çadırı

Uzun süredir sirkler tükendi. Çocukluğumda arkası akasına sirkler Türkiye’ye gelir, sirk çadırı kurulur, dayakla ve eziyetle eğitilmiş hayvanların, kaba bir güldürüye dayanan palyaçoların ve hayatını riske etmeyi satan cambazların gösterilerini izlerdik.

Bu tuhaf gösterinin on yıllarca devam etmesini sağlayan şeyin bizim beğenimiz ve alkışlarımız olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

Dünya; medyası, kanlı gösterileri, gaddar hayvan eğitimcileri ve palyaço karışımı yöneticileri ile bir sirk çadırına dönünce bu eğlencenin modası geçti.

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ABD ve müttefikleri on yıldır abluka altında can çekişen Irak’ta kitle imha silahları olduğunu iddia ettiler. O zaman İngiltere başbakanı olan Blair kitle imha silahlarının varlığını konusunda yemin etmişti.

Bu bahaneyle Irak’a yapılan insanlık dışı saldırıda yüz binler katledildi, ancak hiçbir yerde “kitle imha silahı” bulunamadı, Blair birkaç yıl önce söyledikleri yalandan dolayı özür diledi. Bu arada daha önce Yugoslavya ve sonra Irak saldırılarında NATO’nun kullandığı uranyumla zenginleştirilmiş bombalar nedeniyle kendi askerleri de dâhil olmak üzere sayısı tam olarak saptanamayan binlerce insan kansere yakalandı.

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ABD’nin Rusya’yı kuşatmak ve zayıflatmak, Almanya’nın toprak kazanmak için Ukrayna’yı elde etmeye ihtiyacı vardı. 2014’te çıkan ve bir “renkli devrim” provasına benzeyen olaylarda her iki taraftan çok sayıda kişi silahla vuruldu. Kısa bir süre önce bu faşist darbeyi desteklemek amacıyla Gürcistan’dan paralı keskin nişancıların getirildiği belgelendi. Keskin nişancılar Maidan Meydanı’nı gören otellere yerleştirilmiş ve onlara orada temin edilen tüfeklerle her iki taraftan insanlara rastgele ateş etmişler.

Şimdi Ukrayna NATO’ya girme girişiminde bulunuyor ve Karadeniz’de yapılan NATO tatbikatlarına destek veriyor.

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NATO şemsiyesinde ABD ve müttefiki emperyalist ülkeler Petersburg’a 10 dakika uçuş mesafesinde olan Baltık ülkelerine büyük bir askeri yığınak yaptılar, içinde ABD tank taburları da olmak üzere adeta Rusya sınırı bir askeri kampa dönüştü.

Karadeniz ise, sürekli olarak ABD’nin yönettiği ve Türkiye gibi ülkelerin de katıldığı büyük askeri manevralara sahne oluyor. Bütün bu askeri hareketlilik Rusya’nın işgal girişimine karşı diye takdim ediliyor.

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İki taraflı casusluk yapan ve bir karşılıklı casus iadesinde İngiltere’ye gönderilen eski Rus ajanın İngiltere’de kimyasal saldırıya uğradığı söylendi. İnandırıcı bir belge ve araştırma olmaksızın saldırı İngiltere tarafından Rusya’ya yıkıldı. Bu hemen ABD, Fransa ve Almanya’da yankılandı ve Rusya’yı uluslararası ortamda izole etmek için NATO ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etmeye başladılar.

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Bu tezgâhın sirk çadırının bir gösterisi olduğu öylesine belli ki. Açıkça bir savaşa hazırlanıyorlar ve her türlü kirli senaryoyu daha önce de sahneye koydukları gibi oynuyorlar.

Birçok kere bu köşede Rus sermaye sınıfına karşı beslediğimiz kinin çok büyük olduğu yazıldı. Sovyetler Birliği’ni yıkan ve emekçi sınıflara ait mülke el koyarak ortaya çıkan bu sınıf hırsızlığının yanında dünyanın böylesine bir felaketin eşiğinde bulunmasının suç ortaklığını taşıyor.

Ama bu, İngiltere’nin göbeğinde Rusların kimyasal silah kullanmasının büyük bir yalan olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Sirki yaşatan nasıl bizim aptal alkışlarımızsa, bu sirk çadırının altında her türlü yalanı üzerimize salgılamalarını sağlayan da bizim buna boyun eğmemizdir.

Oysa çadırı yıkıp açık havaya, özgürlüğe ve akıllı bir dünyaya çıkmamız gerekiyor. Bunun için toplumun bir ön hazırlık yapması gerekli.

Bu bağlamda, bugün Beşiktaş’ta emperyalizme ve NATO’ya karşı toplanan gençlere selam olsun.