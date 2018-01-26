Şov devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önceki gün CNN International’da Christiane Amanpour’a konuştu.

Malum ABD-Türkiye ilişkileri gergin. Ama söyleşinin iki tarafı da Haziran 2013’teki gerginliklerini unutmuş gibiydi. Sözcü Kalın, muhatabına ilk adıyla hitap ediyor, samimi bir görüntü vermeye özen gösteriyordu.

Hatırlayanlar olacaktır. Haziran Direnişi’nin en canlı günleriydi. O zamanlar Başbakan Başdanışmanı olan İbrahim Kalın, yine CNN’de Christiane Amanpour’a bağlanmıştı. Canlı yayın sırasında polis Gezi Parkı’ndaki halka saldırmaya başladı ve Amanpour Kalın’a, “Kesmek zorundayım” dedi. “Devam etmeme izin verin,” diye üsteledi Kalın. Ve Amanpour’dan, “the show’s over” yanıtını aldı. Hem “program bitti” hem de “gösteriniz bitti” anlamına geliyordu bu sözler. Kalın’ı yayından çıkardı.

Köprünün altından çok sular akmış olmalı ki bir zamanlar yayından alınan Kalın, aynı yayında gösteriye devam etmekte beis görmedi.

Bu defa Afrin’i konuştular. Erdoğan’la Trump’ın yapacağı telefon görüşmesi gündem oldu. Amanpour, Erdoğan’ın Trump hakkındaki hislerini sordu. Kalın da şu cevabı verdi: “Açıkçası iyi bir ilişkileri var. İyi bir kimya yakaladılar. Birçok kez telefonda ve şahsen görüştüler. Ve tekrar görüşecekler.”

Görüştüler.

Oysa Erdoğan kısa bir süre önce, “o bana dönmedikçe ben ona dönmem” diyor, Trump’ın ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı sonrasında “Ey Trump, sen ne yapmaya çalışıyorsun” diye esip gürlüyordu.

Ama ne de olsa, Sözcü Kalın’ın dediği gibi “liderler düzeyinde çözülmesi gereken bazı kritik sorunlar vardı”. Trump döndü, “ey Trump” unutuldu. İyi bir kimya yakalamışlardı.

Gel gelelim bu görüşme pek de öyle “sorumlu liderlerin” sorun çözme görüşmesine benzemedi. Kaldı ki Trump’ın “liderliği” konusunda çok şey yazılıyor. Sorumluluk sahibi, hatta tutarlı olduğunu söyleyeni görmedim.

Beyaz Saray görüşme sonrasında zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, mealen Beyaz Saray’ın, yani Trump’ın “yalan söylediğini” öne sürdü. Hariciye işlerine bakan Çavuşoğlu, “açıklama önceden hazırlanmış” dedi. “Tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptılar” diye ekledi.

Özetle “iyi bir kimya yakaladık”la sürdürülmek istenen gösteri bir kez daha bitti. Yalancılıkla suçlanan Beyaz Saray, görüşmede “kaygılarını net bir şekilde ortaya koyduğunu” yineledi.

Demek ki burada belirgin bir izlek var: ABD’ye esip gürle, arkasından gerilimin tırmandığı bir noktada “izin verin izah edeyim” de, azar yiyince tekrar esip gürle, bir süre sonra gerilimi düşürüp hiçbir şey olmamış gibi “gösteriye” devam et.

Bunun adına diplomasi mi diyeceğiz?

Daha çok şova benziyor. Kabak tadı vermiş bir şova.