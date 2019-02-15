'Zenginlerin parası varsa, bizim de TKP'miz var'

İstanbul Beşiktaş'ta belediye işçileri Erkan Pelit ve Metin Şahin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin adayları olarak oy pusulasında yer alacak.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart yerel seçimleri için Beşiktaş belediyesi işçilerini aday gösterdi. Beşiktaş Belediye başkan adayı Erkan Pelit, 2010'dan beri Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyor. Belediye Meclisi üyesi adayı Metin Şahin'se 2010'dan beri Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

soL HD, adaylara seçimlere girmeye nasıl karar verdiklerini, seçim vaatlerini ve beklentilerini sordu.