Venezuela: Ne kadar kamulaştırma, o kadar işçi iktidarı

Venezuela'daki Maduro yönetimi, ABD destekli darbe girişimleri tehdidi altında varlığını sürdürüyor. Şu sıralar yine bir saldırı altındaki halkçı iktidar ülkedeki toplumcu dönüşümleri korumak için bir dizi zorlukla mücadele ediyor. Ülkenin bağımsızlığını güvence altına alması için gerekli adımların en önemlisiyse, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin tasfiyesi. Bu konuda Maduro ve selefi Hugo Chavez'in attığı önemli adımlar oldu, ancak mücadele devam ediyor.