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Trump'ın ağzı bok çukuru
Donald Trump’ın sarfettiği “bok çukuru ülkeler” ifadesine tepkiler sürüyor.
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